Samsung Galaxy Tab S9 ailesinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Oldukça sağlam özelliklerle gelen tabletler, söz konusu fiyatlara değer mi değmez mi, siz karar verin.

Samsung’un yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıtacağı Unpacked etkinliği heyecanla bekleniyor. Bunun başlıca sebebi de şirketin, Galaxy Z Fold ve Z Flip serilerinin bir sonraki üyesini, yani Z Fold5 ile Z Flip5’i tanıtacak olması. Elbette bu cihazların yanında Watch 6 da merakla bekleniyor.

Fakat bizim asıl odağımız, Tab serisinin bir sonraki modeli olan Tab 9 ailesi olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Tab 9 ailesi içinde 3 üye barındıracak. Avrupa fiyatları sızdırılan modeller, oldukça iddialı özellikler barındırıyor.

Tabletler; S9, S9+ ve S9 Ultra olarak isimlendirilmiş. Peki özellikleri neler?

Tab S9 Ultra için 14,6 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ ekran kullanıldığı biliniyor. Bunun haricinde 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama seçenekleri de mevcut. Tüm bunları içinde barındıran tabletin 11.200 mAh kapasitesindeki bataryası, 45W değerinde hızlı şarj edilebilecek.

Kamera tarafında ise ön tarafta 12MP değerinde çift kamera olması beklenirken arkada; biri 8, diğeri 13MP olması beklenen iki kamera daha bulunuyor.

Tab S9+ ise 12,4 inç boyutunda olan ve yine Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ panelli bir ekranla geliyor. Cihazda 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama seçeneklerinin olması bekleniyor. 10.090 mAh bataryası bulunan cihazın ölçüleri ise milimetrik olarak şu şekilde: 254,8 x 165,8 x 5,9mm. Kamera tarafında ise önde 12MP tekli kamera, arkada ise 13MP ve 8MP olmak üzere çift kamera bulundurması bekleniyor.

Geldik standart Tab S9’a. 11 inç ekranı olan bu cihazda Dinamik AMOLED 2X WQXGA panel kullanılması bekleniyor. 254,8 x 165,8 x 5,9mm ölçüleri bulunan cihaz, donanım tarafında 12GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama sunacak. Batarya tarafında 8,400 mAh değerinde bir kapasite bizleri karşılıyor. Kamera tarafında ise tekli olmak üzere önde 12, arkada ise 13MP değerinde kameraların olması bekleniyor.

Galaxy Tab S9 ailesinin sızdırılan Avrupa fiyatları ise şu şekilde:

Galaxy Tab S9 (8GB + 128GB) = 929,95 Euro

(8GB + 128GB) = 929,95 Euro Galaxy Tab S9 (12GB + 256GB) = 1049 Euro

(12GB + 256GB) = 1049 Euro Galaxy Tab S9+ (12GB + 256GB) = 1149 Euro

(12GB + 256GB) = 1149 Euro Galaxy Tab S9 Ultra (12GB + 256GB) = 1369 Euro

Bahsettiğimiz özelliklerin hâlâ net bir doğrulama gerektirdiğini ve ortaya çıkan fiyatların vergilerden ötürü farklı yerlerde farklı değerlerde olacağını belirtelim.