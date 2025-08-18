Çevrim içi FPS türünde olan ve Gelibolu'da geçen 1. Dünya Savaşı oyunu Gallipoli duyuruldu. Oyunda Türkçe seslendirme desteği de bulunacak.

Blackmill Games, 1. Dünya Savaşı’nı konu alan yeni oyunu Gallipoli’yi duyurdu. 2026’da piyasaya sürülecek olan bu çevrim içi FPS oyununda tema bu kez Orta Doğu Cephesi’ne odaklanıyor.

Oyuncular, Britanya güçleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında kıyasıya süren mücadelede Gelibolu’nun sahillerinde, Kut’ül Amare’de ve Mezopotamya çöllerinde savaşacak. Geliştirici, 50 kişilik yeni oyun modunda “momentum” kavramının merkezde olacağını açıkladı. Yani hücum eden taraf hızla ilerleyip morali yüksek tutmaya çalışırken, savunan tarafın hedefi zamana oynamak ve rakibin ivmesini tüketmek olacak.

Gallipoli duyuru fragmanı

Isonzo’dan bu yana ekibini 30’dan fazla geliştiriciye çıkaran Blackmill Games, Gallipoli ile seriye görsel kalite, oynanış ve silah mekanikleri açısından ciddi iyileştirmeler ekliyor. Özellikle cephede kullanılan çoğu eski ve sıra dışı silahların “otantik” şekilde yansıtılacağı belirtiliyor. Gelişmiş ilerleme sistemi, kişiselleştirilebilir yükseltmeler, kozmetikler ve sağlık sistemi de yenilikler arasında.

Gallipoli, oyuncuları sahil kumullarından kurak çöllere, şehir sokaklarından stratejik mevzilere kadar geniş haritalarda buluşturacak. Oyun, serinin alametifarikası olan tarihsel gerçekçiliği, döneme özgü silahlarla, üniformalarla ve müziklerle desteklemeye devam edecek.

Gallipoli ne zaman çıkacak?

Gallipoli şirketin fragman sonunda belirttiğine göre 2026 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Oyunu şu anda farklı platformlarda istek listesine eklemek mümkün. Üstelik Gallipoli, çıkışında çapraz platform desteği de sunacak. Yani PC, PS5 ve Xbox Series X/S oyuncuları aynı cephede karşı karşıya gelebilecek.

Ek olarak biz Türk oyuncuları sevindirecek bir diğer gelişme ise oyunda sadece Türkçe arayüz değil, doğrudan Türkçe seslendirme de yer alacak.