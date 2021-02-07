Oyun geliştirme ve simülasyon konusunda meraklılar için düzenlenen 'Game Development Days' etkinliği yarın başlıyor. Yarışma, uzman söyleşileri ve eğitimler olmak üzere üç ana bölümden oluşan etkinliğe alanında uzman kişiler konuşmacı olarak katılacak.

FMV Ayazağa Işık Okulu'nun ev sahipliğini yaptığı Game Development Days (GDD) etkinliği yarın başlıyor. Bu sene ilki düzenlenecek olan ve 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında toplam bir hafta sürecek etkinlik kapsamında genç geliştiricilerin eğlenirken öğrenmeleri ve alanında uzman kişilerle iletişim kurması hedefleniyor.

GDD 2021, 8-14 Şubat 2021 tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor:

Yarışma, uzman söyleşileri ve eğitimler olarak üç ana bölümden oluşan GDD 2021 etkinliği, Twitch platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Düzenlenen yarışma ile liseli ve ortaokullu oyun geliştiricilerine kendilerini gösterebilecekleri bir ortam yaratılırken, eğitim bölümünde ise seminerler ve YouTube üzerinden yayınlanan eğitim videoları ile katılımcılara destek olmak hedefleniyor.

GDD 2021'de kimler var?

Alanında uzman isimler ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan GDD 2021'de yer alacak isimler şu şekilde:

Dost Kayaoğlu – YouTuber

Armağan Yavuz – Taleworlds Entertainment

Havelsan

Mevlüt Dinç – Oyun Geliştiricisi

Sinan Akkol – Girişimci / Oyun Geliştiricisi

Eşref Bektaş & Furkan Topçu – Girişimci

Serkan Akşit - Girişimci / Oyun Geliştiricisi

Oyun Geliştirme Haftası Zoom platformundan gerçekleşecek olup Twitch kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. 8 ile 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan GDD etkinliğini izlemek veya katılmak isteyenler web sitesi üzerinden kayıt formunu doldurabilirler.