Game of Thrones Beyond The Wall, iOS İçin Yayınlandı

Gelmiş geçmiş en popüler TV dizilerinden bir tanesi olmayı başaran Game of Thrones, geçtiğimiz sene yayın hayatına son vermişti. Ancak Westeros’ta geçen hikâyeler yoluna oyun dünyasında devam ediyor.

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve geçtiğimiz sene hayranlarında hayal kırıklığı yaratarak final yapan Game of Thrones, yoluna yeni yapımlarla devam edecek. Gelecek yeni dizilerle genişleyecek olan Game of Thrones evreninde geçen oyunlar da bulunuyor.

İşte bu oyunlardan bir tanesi de mobil platforma gelen Game of Thrones Beyond The Wall oldu. Daha önce de sizlere aktardığımız Game of Thrones evreninde geçen oyun; iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlar için yayınlandı. Oyun; kahramanları toplamaya, takım temelli taktik savaşlara, özel etkinliklere ve ‘PvP’ olarak adlandırılan oyuncuların kendi aralarındaki savaşlara odaklanıyor.

Game of Thrones Beyond The Wall

TV dizisinin 48 yıl öncesinde geçen Beyond The Wall’da dövüşler sıra tabanlı bir sisteme sahip. Ayrıca oyundaki her karakterin farklı özel yetenekleri bulunuyor. Savaşları kazanmak için çeşitli taktiklerden, yükseltmelerden ve kahramanların özelliklerinden faydalanmak gerekiyor.

Mobil oyunda Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Melisandre ve Tormund Giantsbane gibi dizi sevilen karakterlerin farklı kostümlerini toplayabiliyorsunuz. Ayrıca farklı oyun modlarında Westerlands’ten Crossbowmen, King’s Landing’ten Scoundrel, Dorne’dan Spearmen gibi farklı donanımlarla donanmış karakterlerle oynayabilirsiniz.

Eğer ki Game of Thrones’u özlediyseniz Westeros’a, Duvar’ın ötesine yeni gitmek için Beyond The Wall’u indirebilirsiniz. Yaklaşık 1,4 GB gibi bir depolama alanı isteyen Game of Thrones Beyond The Wall’u, App Store’dan indirebilirsiniz. Ayrıca oyunun Android sürümü henüz yayınlanmasa da Google Play Store üzerinden oyuna ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun Android sürümü, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 3 Nisan’da indirilebilecek.