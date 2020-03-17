Game of Thrones dizisinde “Tormund”’u canlandıran Kristofer Hivju, corona virüsüne yakalandı. Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü, hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Onbinlerce insan şu anda virüse yakalanmış durumda. Ünlü isimler de corona virüsünden etkilenen insanlar arasında yer alıyor. Daha önce ünlü oyuncu Idris Elba'nın corona virüsüne yakalandığı duyurulmuştu. Şimdi ise Game of Thrones oyuncularından Kristofer Hivju, yaptığı açıklama ile corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hivju, eşiyle beraber bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, semptomların hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

Hivju yaptığı açıklamanın devamında, insanları corona virüsüne karşı önlem almaları konusunda uyardı. Ünlü oyuncu, insanları virüse karşı dikkatli olmaya çağırırken, insanların ellerini yıkaması ve 1.5 metre mesafeyi koruması konusunda da yeniden uyarıda bulundu.

Corona virüsü şu anda 148 ülkeyi etkisi altına almış durumda. 148’de ülkede 168.000 insan corona virüsüne yakalandı. Her geçen gün corona virüsü ile enfekte olan insan sayısı artıyor. Bu nedenle Kristofer Hivju’nun uyarılarında olduğu gibi ellerimizi yıkamaya özen göstermeli ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Kristofer Hivju'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurduğu Instagram paylaşımı: