Gelecek yıl iOS ve Android için yayımlanacak Game of Thrones temalı mobil oyun "Game of Thrones: Kingsroad"un ilk fragmanı yayımlandı. Oyun, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Sinema ve dizi tarihinin en kült yapımlarından bir tanesi olan Game of Thrones, zaman zaman çeşitli uyarlamalarla karşımıza çıktı. Bu bağlamda; video oyun dünyası da bu popüler yapımı hiçbir zaman bırakmadı. Bugüne dek piyasaya sürülmüş çeşitli Game of Thrones oyunlarıyla karşılaşmıştık.

Şimdiyse bunlara bir yenisi daha eklenecek. Güney Kore merkezli mobil oyun stüdyosu Netmarble, "Game of Thrones: Kingsroad" isimli bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek yıl iOS ve Android için yayımlanacak oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira paylaşılan fragman, oldukça etkileyici bir yapımın yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte Game of Thrones: Kingsroad oyunu için yayımlanan fragman:

Netmarble, Game of Thrones: Kingsroad'un neler sunacağına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak paylaşılan fragman, oyunun hem yüksek kaliteli hem de diziyle bağlantılı olacağını gözler önüne seriyor.

Bu arada; oyunun maddi anlamda nasıl bir yapıya sahip olacağı da henüz belli değil. Yani oyun içi alım satımlar olup olmayacağı bunların oyunun ilerlemesine nasıl katkı sağlayacağı henüz bilinmiyor. Oyunla ilgili detaylar, önümüzdeki aylarda daha da netleşecektir.