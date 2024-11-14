EA SPORTS FC 25'e Bomba İndirim: Fiyatlar Yüzde 50 Düştü!

Electronic Arts, birkaç ay önce yayımladığı EA SPORTS FC 25'e efsane bir indirim yaptı. PC'ler için geçerli olan indirim kapsamında oyunun fiyatı yüzde 50 düştü.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts (EA), geçtiğimiz aylarda yayımladığı EA SPORTS FC 25 için bomba bir kampanya başlattı. Oyunun Steam ve Epic Games'teki fiyatlarına indirim yapıldı. Bu kampanya, EA'in kendi uygulaması olan EA app'te de geçerli.

Eğer EA SPORTS FC 25'i satın almak istiyorsanız ancak fiyatlara takılıyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Zira oyunun fiyatı yüzde 50 düşmüş durumda.

EA SPORTS FC 25 güncel fiyatları şu şekilde:

Sürüm (Platform) Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 (Steam) 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar İndirim yok EA SPORTS FC 25 (Epic Games) 2.599,99 TL İndirim yok EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm (Epic Games) 3.599,99 TL 1.799,99 TL (%50) EA SPORTS FC 25 (EA app) 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm (EA app) 99,99 dolar 49,99 dolar (%50)

Bu arada; EA SPORTS FC 25 için başlatılan kampanyanın sadece PC'ler için geçerli olduğunu söyleyelim. PlayStation ve Xbox cephesinde şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor.