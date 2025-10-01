Korkunç İddia: Game Pass ile Ucuza Oyun Oynama Devri Sona Erebilir

ResetEra üzerinden ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Microsoft yakında Xbox Game Pass paketlerini baştan aşağı yenileyecek ve fiyatlarda da önemli ölçüde değişiklikler olması gündemde.

Oyun dünyasının en popüler servislerinden biri olan Xbox Game Pass için radikal değişiklikler gündemde. Ortaya atılan iddialara göre Microsoft, PC Game Pass’i tamamen kaldırarak yalnızca Ultimate paket üzerinden erişim imkânı sunmayı planlıyor. Bu paketin fiyatının ise ABD’de 25 dolara yükselmesi bekleniyor.

Diğer yandan Xbox Game Pass Core ve Standard paketlerinde ise büyük bir değişiklik öngörülmüyor ancak bu paketlerin isimlerinin “Game Pass Essential” ve “Game Pass Premium” olarak değiştirileceği iddia ediliyor. Evet kulağınıza tanıdık geldiğinin farkındayız çünkü bu isimler doğrudan PlayStation Plus’ın isimlendirmesiyle aynı.

Oyunlar ilk günden sadece Ultimate paketine gelecek

En dikkat çekici yenilik ise artık Ultimate paketi, oyunlara ilk günden erişilebilecek tek abonelik seçeneği olacak. Ayrıca 2026’da gelmesi beklenen reklam destekli abonelik modeli de iddialar arasında. Söylentilere göre bu paket, düşük fiyatlı bir abonelikten ibaret olacak fakat oyun esnasında ara ara oyunculara reklam gösterilecek.

Ultimate paketi şu anda Türkiye'de 309 TL. Yani yaklaşık 7 dolar civarı bir ücrete tekabül ediyor. Globalde ise an itibarıyla bu fiyat 19.99 dolar. Yani 25 dolara yükseldiği senaryoda Türkiye fiyatında da olası kur düzenlemesiyle ciddi bir artış görebiliriz.

Her ne kadar bu iddiaların doğruluğu henüz kanıtlanmamış olsa da Microsoft’un son yıllarda Game Pass’e yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, büyük değişimlerin yolda olması şaşırtıcı değil. Yine de iddiaların gerçeğe dönüşeceğine dair henüz net bir somut delil yok.