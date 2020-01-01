Volkswagen, geçtiğimiz yaz aylarında bir açıklama yaptı ve Beetle'ın üretimini sonlandırdığını duyurdu. Şimdi ise bir video yayınlayan Volkswagen, en ikonik modeli Beetle'a duygusal bir veda etti.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, çok hareketli bir yılı geride bıraktı. Dev şirket, geçtiğimiz yıl içerisinde ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tanıtımını yaptı. Bununla birlikte de şirket için yeni bir devir başlamış oldu ve Volkswagen, bu bağlamda logosunu da değiştirdi. Şirket ayrıca, yine 2019 yılında neredeyse tamamen yenilenen Golf'ü duyururken Türkiye'de de fabrika kurma girişimlerini başlattı.

Volkswagen'in 2019 yılında yaşadığı şeyler, bunlarla da sınırlı değildi. Şirket, 2019 yılının yaz aylarında bir açıklama yaptı ve Volkswagen'in en ikonik modellerinden olan Beetle'ın üretiminin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Volkswagen, YouTube üzerinden bir video yayınladı ve bu videoyla Beetle'a veda etti. Hazırladığı videoda dünyanın en bilindik araçlarından bir tanesi olan Bettle'ın hikayesini anlatan Volkswagen, böylelikle ikonik aracına, duygusal bir veda gösterisi yapmış oldu. Tamamen animasyon olarak hazırlanan video, izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Volkswagen'in Beetle için hazırladığı veda videosu, küçük bir çocuğun hayatına giren Beetle ile başlıyor. Aradan yıllar geçerken Beetle, çocuğun daima yanında oluyor ve kaçınılmaz son geldiğinde bu kez hem söz konusu çocuk hem de diğer insanlar, Beetle'ın arkasından el sallıyorlar. Beetle'ın gökyüzüne yükseldiği video, Volkswagen'in ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tasarımının gösterilmesiyle sona eriyor.

Volkswagen'in Beetle için hazırladığı o veda videosu