Ayşe Özek Karasu: Uzaylılar Gelirse Onlarla Kim Görüşecek?

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, bugün kaleme aldığı, 'Velev ki geldiler, uzaylılarla kim görüşecek?' başlıklı yazısında enteresan sorulara parmak bastı.

Astronomlar, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya ulaşan ve daha önce sadece bir defa benzerini gördükleri gizemli radyo sinyalleri keşfetmiş, Dünya'ya tahmini 1.5 milyar yıl öteden geldiği düşünülen sinyaller oldukça büyük heyecan yaratmıştı. Dünya tarihinde daha önce sadece bir kere yaşanan bu durum, Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu'nun köşesine konu oldu.

Karasu, uzaylıların Dünya'ya olan ziyareti sonrasında kimin müzakereci olacağının, ortak bir dil bulunup bulunamayacağının endişesini taşıdığını belirtti. Stephen Hawking'in, "Uzaylılara cevap vermek, Amerikan yerlilerinin Kristof Kolomb’la karşılaşması gibi olacaktır muhtemelen. Ziyaret edilenler için sonunun iyi olmadığı malûm." sözlerini anımsatan Karasu'nun köşesinden satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz.

İşte Karasu'nun köşe yazısından dikkat çekenler: