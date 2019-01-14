Ayşe Özek Karasu: Uzaylılar Gelirse Onlarla Kim Görüşecek?

Astronomlar, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya ulaşan ve daha önce sadece bir defa benzerini gördükleri gizemli radyo sinyalleri keşfetmiş, Dünya'ya tahmini 1.5 milyar yıl öteden geldiği düşünülen sinyaller oldukça büyük heyecan yaratmıştı. Dünya tarihinde daha önce sadece bir kere yaşanan bu durum, Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu'nun köşesine konu oldu.
Karasu, uzaylıların Dünya'ya olan ziyareti sonrasında kimin müzakereci olacağının, ortak bir dil bulunup bulunamayacağının endişesini taşıdığını belirtti. Stephen Hawking'in, "Uzaylılara cevap vermek, Amerikan yerlilerinin Kristof Kolomb’la karşılaşması gibi olacaktır muhtemelen. Ziyaret edilenler için sonunun iyi olmadığı malûm." sözlerini anımsatan Karasu'nun köşesinden satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz.
İşte Karasu'nun köşe yazısından dikkat çekenler:
- Bir buçuk milyar ışık yılı ötedeki galaksilerden dünyadaki teleskoplara ulaşan milisaniyelik parlak radyo sinyallerinin (FRB) kaynağı belirsiz; uzmanların dediğine göre yıldız patlamaları da olabilir, uzaylılardan gelen işaretler de. Fakat o milisaniyelik çakmaların, güneşin bir yılda ürettiği enerjiye eşit olduğu söyleniyor.
- Dünya dışı varlıklarla bir ilk temas kuruldu ise bu durum, heyecan uyandırdığı kadar tehlike de barındırıyor. Başta Stephen Hawking, birçok bilim insanına göre varlığımızı belli etmek üzere bu kadar uğraşmak insanlığın felaketiyle sonuçlanabilirdi.
- Uzaylılarla temas, herkesin istediği gibi at koşturabileceği tekinsiz bir alan. Çünkü kimsenin uyarılara kulak asma yükümlülüğü yok, mesajlara ve içeriğine yönelik uluslararası bir düzenleme yok. Sinyaller aracılığıyla bir uzaylı istilasına ve yeryüzünün imhasına neden olabilecek, dolayısıyla bütün insanlığı ilgilendiren böyle hayati bir konuda bireysel davranışlar, bilim aleminde de eleştiriliyor.
- Peki dünya dışı varlıklarla temas kurulursa ne olacak? Onlarla kim görüşecek, hangi dilde anlaşacak? Bu konuda biz dünyalıların hiçbir planı, sağlam bir stratejisi yok. Bir görüşe göre uzaylılarla temastan sorumlu kişi BM Genel Sekreteri.
- SETI Enstitüsü’nün Prensipler Deklarasyonu'na göre de dünya dışı varlıklardan mesaj gelmesi halinde astronomların bu bilgiyi bir süre gizlemesi gerekiyor. Sinyalin gerçek olup olmadığı iyice kontrol edildikten sonra, haberin kamuoyuna duyurulmasından önce durum BM Genel Sekreteri'ne bildiriliyor.
- Tabii bunlar tamamen kağıt üstünde. SETI'den astronom Seth Shostak uzaydan sinyal gelmesi halinde kesinlikle kaos yaşanacağını itiraf ediyor.