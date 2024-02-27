Türkiye'de "İl Olma" Kriterlerine Uyan İlçeler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" isimli raporunu yayımladı. Böylelikle ülkemizdeki nüfus, il ve ilçelere göre ayrı ayrı belirlenmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı veriler, il olmaya aday ilçelerin de anlaşılmasını sağlamış oldu.
Bir ilçenin il olabilmesi için 8 kriteri karşılaması gerekiyor. Bunların başında nüfus geliyor. İlgili kanunlara göre bir ilçenin il olabilmesi için 100 bin nüfusa ulaşmış olması gerekiyor. Öte yandan; bu ilçenin bağlı olduğu ilden en az 30 kilometre uzakta olması, belirli bir ekonomik ve eğitim seviyesine ulaşılmış olması gerekiyor. İşte TÜİK'in bugün yayımladığı veriler, Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan ilçelerin anlaşılmasını sağladı.
Türkiye'de il olma potansiyeline sahip 25 ilçe var
TÜİK verilerine bakıldığında il olma potansiyeline sahip 25 ilçe olduğu görülüyor. Tabii bu demek değil ki az sonra paylaşacağımız ilçeler, kesinlikle il olacak. Hükûmet, konuyla ilgili bir karar almadığı takdirde bu yerler, ilçe olarak anılmaya devam edecek. Peki Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler hangileri?
Türkiye'nin güncel nüfus bilgileri için de aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz:
İl olma potansiyeline sahip ilçeler:
|İlçe
|Bağlı Olduğu İl
|Nüfusu
|Midyat
|Mardin
|108.242
|Yüksekova
|Hakkari
|112.826
|Kahta
|Adıyaman
|120.378
|Edremit
|Balıkesir
|121.437
|Polatlı
|Ankara
|122.424
|Ünye
|Ordu
|122.597
|Ergani
|Diyarbakır
|126.824
|Kozan
|Adana
|129.985
|Cizre
|Şırnak
|133.908
|Elbistan
|Kahramanmaraş
|142.783
|Ereğli
|Konya
|142.818
|Lüleburgaz
|Kırklareli
|145.263
|Bandırma
|Balıkesir
|149.469
|Fethiye
|Muğla
|151.474
|Nazilli
|Aydın
|153.879
|Akhisar
|Manisa
|166.129
|Erciş
|Van
|173.203
|Ereğli
|Zonguldak
|174.619
|Manavgat
|Antalya
|224.664
|İskenderun
|Hatay
|246.639
|Siverek
|Şanlıurfa
|250.100
|Çorlu
|Tekirdağ
|253.551
|İnegöl
|Bursa
|255.032
|Alanya
|Antalya
|294.558
|Tarsus
|Mersin
|329.494
Yukarıdaki illerin pek çoğu, 172 bin 356 nüfusa sahip olan Artvin, 148 bin 539 nüfusa sahip olan Gümüşhane, 89 bin 317 nüfusa sahip olan Tunceli, 86 bin 47 nüfusa sahip olan Bayburt, 92 bin 819 nüfusa sahip olan Ardahan ve 155 bin 179 nüfusa sahip olan Kilis'ten çok daha büyük ilçeler. Hâl böyle olunca söz konusu ilçelerin büyük bir çoğunluğu, il olma umudu taşıyorlar. Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.