Türkiye'de "İl Olma" Kriterlerine Uyan İlçeler Açıklandı

Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan 25 ilçe belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilerle gün yüzüne çıkan ilçeler, Türkiye'deki bazı illerden çok daha büyükler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" isimli raporunu yayımladı. Böylelikle ülkemizdeki nüfus, il ve ilçelere göre ayrı ayrı belirlenmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı veriler, il olmaya aday ilçelerin de anlaşılmasını sağlamış oldu.

Bir ilçenin il olabilmesi için 8 kriteri karşılaması gerekiyor. Bunların başında nüfus geliyor. İlgili kanunlara göre bir ilçenin il olabilmesi için 100 bin nüfusa ulaşmış olması gerekiyor. Öte yandan; bu ilçenin bağlı olduğu ilden en az 30 kilometre uzakta olması, belirli bir ekonomik ve eğitim seviyesine ulaşılmış olması gerekiyor. İşte TÜİK'in bugün yayımladığı veriler, Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan ilçelerin anlaşılmasını sağladı.

Türkiye'de il olma potansiyeline sahip 25 ilçe var

TÜİK verilerine bakıldığında il olma potansiyeline sahip 25 ilçe olduğu görülüyor. Tabii bu demek değil ki az sonra paylaşacağımız ilçeler, kesinlikle il olacak. Hükûmet, konuyla ilgili bir karar almadığı takdirde bu yerler, ilçe olarak anılmaya devam edecek. Peki Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler hangileri?

Türkiye'nin güncel nüfus bilgileri için de aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz:

İl olma potansiyeline sahip ilçeler:

İlçe Bağlı Olduğu İl Nüfusu Midyat Mardin 108.242 Yüksekova Hakkari 112.826 Kahta Adıyaman 120.378 Edremit Balıkesir 121.437 Polatlı Ankara 122.424 Ünye Ordu 122.597 Ergani Diyarbakır 126.824 Kozan Adana 129.985 Cizre Şırnak 133.908 Elbistan Kahramanmaraş 142.783 Ereğli Konya 142.818 Lüleburgaz Kırklareli 145.263 Bandırma Balıkesir 149.469 Fethiye Muğla 151.474 Nazilli Aydın 153.879 Akhisar Manisa 166.129 Erciş Van 173.203 Ereğli Zonguldak 174.619 Manavgat Antalya 224.664 İskenderun Hatay 246.639 Siverek Şanlıurfa 250.100 Çorlu Tekirdağ 253.551 İnegöl Bursa 255.032 Alanya Antalya 294.558 Tarsus Mersin 329.494

Yukarıdaki illerin pek çoğu, 172 bin 356 nüfusa sahip olan Artvin, 148 bin 539 nüfusa sahip olan Gümüşhane, 89 bin 317 nüfusa sahip olan Tunceli, 86 bin 47 nüfusa sahip olan Bayburt, 92 bin 819 nüfusa sahip olan Ardahan ve 155 bin 179 nüfusa sahip olan Kilis'ten çok daha büyük ilçeler. Hâl böyle olunca söz konusu ilçelerin büyük bir çoğunluğu, il olma umudu taşıyorlar. Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.