Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault’nun Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın Türkiye'deki binek otomobil ürün gamında Yeni Clio, Renault 5 E-Tech, Captur, Duster, Megane Sedan, Megane E-Tech, Boreal, Austral, Scenic E-Tech ve Rafale olmak üzere 10 farklı model bulunuyor.

Renault, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye’deki binek otomobil ürün gamında Renault 5 E-Tech Elektrikli’den Yeni Clio’ya, Duster’dan Boreal’e kadar farklı modeller bulunuyor.

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Bu içerikte Renault’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz.

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Renault fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.830.000 TL - R5 E-Tech Elektrikli 2.140.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.379.000 TL 2.269.000 TL Austral 2.900.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 4.050.000 TL -

Yeni Clio fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 hp Benzin evolution plus TCe EDC 1.830.000 TL - 115 hp Benzin esprit Alpine TCe EDC 2.035.000 TL -

Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede bulunuyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Clio opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL evolution plus Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine

R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Techno EV52 150 hp 2.140.000 TL -

R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli şehir otomobili olarak Kasım listesinde yer alıyor. Techno donanımı ve 150 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil seçenekleri arasında konumlandırılıyor.

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R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Tavan 13.000 TL Techno Harman Kardon Ses Sistemi 39.000 TL Techno Chrono Jant Tasarımı 12.000 TL Techno Özel Renk 39.000 TL Techno Kırmızı Tavan Çizgisi 8.000TL Techno Altın Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno Metalik Renk 19.000 TL Techno Gelişmiş Sürüş Paketi 27.000 TL Techno

Captur fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL -

Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki Captur, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun boyutları bir araya getiriyor. Mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, techno donanımıyla listede yer alıyor.

Captur opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Techno

Duster fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 120 hp LPG evolution Eco-G 120 Manuel 1.865.000 TL - 145 hp Benzin evolution Turbo TCe EDC 2.050.000 TL - 145 hp Benzin techno Turbo TCe EDC 2.200.000 TL - 160 hp Hibrit techno E-Tech full hybrid 2.725.000 TL - 150 hp Hibrit evolution hybrid 4x4 2.850.000 TL - 150 hp Hibrit techno hybrid 4x4 2.920.000 TL -

Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, evolution ve techno donanım seviyeleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Duster opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Evolution Yedek Lastik 14.000 TL Evolution Modüler Tavan Barı 7.000 TL Evolution Sis Farı 3.500 TL Evolution Ön ve yan park sensörü 10.000 TL Techno Kör nokta uyarı sistemi 20.000 TL Techno Multiview kamera 28.000 TL Techno Metalik Renk 15.000 TL Techno 18" Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL Techno 18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL Techno Yedek Lastik 14.000 TL Techno

Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL -

Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli kompakt modeli olarak ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Techno donanımı ve EV60 220 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, Renault’nun elektrikli otomobil seçenekleri arasında bulunuyor.

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno Metalik Renk 13.000 TL Techno

Megane Sedan fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL - Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL - Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL - Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL -

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.

Megane Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Touch Yedek Lastik 16.000 TL Touch Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 TL Icon Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon Metalik Renk 15.000 TL Icon Yedek Lastik 16.000 TL Icon Ekran Paketi 21.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 TL Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 150.000 TL Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 TL Icon

Boreal fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.269.000 TL Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL 2.760.000 TL Benzinli iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.199.000 TL - Hibrit iconic full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 -

Boreal, Renault’nun Türkiye’de üretilen SUV modelleri arasında yer alıyor. Benzinli Turbo TCe EDC ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen modelde evolution, techno ve iconic donanımları bulunuyor. Kampanyalı fiyat bilgisi ise benzinli evolution ve techno versiyonlarında öne çıkıyor.

Boreal opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL Evolution Metalik Renk 15.000 TL Evolution Yedek Lastik 15.000 TL Evolution Yedek Lastik 15.000 TL Techno Metalik Renk 15.000 TL Techno Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL Techno Siyah Tavan 40.000 TL Iconic Metalik Renk 15.000 TL Iconic Yedek Lastik 15.000 TL Iconic

Austral fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL - Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL - Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL -

Austral, Renault’nun SUV ürün gamında daha üst konumlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve günlük kullanım beklentilerini birlikte hedefliyor.

Austral opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Panoramik Cam Tavan 65.000 TL Techno Metalik Renk 17.500 TL Techno Yedek Lastik Paketi 21.500 TL Techno Çift Renk Tavan 38.000 TL Esprit Alpine Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL Esprit Alpine Metalik Renk 17.500 TL Esprit Alpine Harman Kardon Premium Ses Sistemi 69.000 TL Esprit Alpine Yedek Lastik Paketi 21.500 TL Esprit Alpine Hacim Kazanımlı Yedek Lastik Paketi 15.500 TL Esprit Alpine

Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL -

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listeleniyor. Esprit Alpine donanımıyla sunulan araç, elektrikli motorlu ve geniş kullanım alanına sahip bir Renault modeli arayanlara hitap ediyor.

Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Esprit Alpine Çift Renk Tavan 16.500 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 4.050.000 TL -

Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle konumlanıyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

Kaynak: Renault Türkiye