Renault, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye’deki binek otomobil ürün gamında Renault 5 E-Tech Elektrikli’den Yeni Clio’ya, Duster’dan Boreal’e kadar farklı modeller bulunuyor.
Bu içerikte Renault’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Renault fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Clio
|1.830.000 TL
|-
|R5 E-Tech Elektrikli
|2.140.000 TL
|-
|Captur
|2.325.000 TL
|-
|Duster
|1.865.000 TL
|-
|Megane E-Tech Elektrikli
|2.386.000 TL
|-
|Megane Sedan
|1.841.000 TL
|-
|Boreal
|2.379.000 TL
|2.269.000 TL
|Austral
|2.900.000 TL
|-
|Scenic E-Tech Elektrikli
|3.490.000 TL
|-
|Rafale
|4.050.000 TL
|-
Yeni Clio fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 hp Benzin
|evolution plus TCe EDC
|1.830.000 TL
|-
|115 hp Benzin
|esprit Alpine TCe EDC
|2.035.000 TL
|-
Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede bulunuyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.
Yeni Clio opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution plus
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution plus
|Metalik Renk
|13.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|esprit alpine
R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Techno EV52 150 hp
|2.140.000 TL
|-
R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli şehir otomobili olarak Kasım listesinde yer alıyor. Techno donanımı ve 150 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil seçenekleri arasında konumlandırılıyor.
R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|13.000 TL
|Techno
|Harman Kardon Ses Sistemi
|39.000 TL
|Techno
|Chrono Jant Tasarımı
|12.000 TL
|Techno
|Özel Renk
|39.000 TL
|Techno
|Kırmızı Tavan Çizgisi
|8.000TL
|Techno
|Altın Tavan Çizgisi
|8.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|19.000 TL
|Techno
|Gelişmiş Sürüş Paketi
|27.000 TL
|Techno
Captur fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid EDC 140 hp
|2.325.000 TL
|-
Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki Captur, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun boyutları bir araya getiriyor. Mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, techno donanımıyla listede yer alıyor.
Captur opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Techno
Duster fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|120 hp LPG
|evolution Eco-G 120 Manuel
|1.865.000 TL
|-
|145 hp Benzin
|evolution Turbo TCe EDC
|2.050.000 TL
|-
|145 hp Benzin
|techno Turbo TCe EDC
|2.200.000 TL
|-
|160 hp Hibrit
|techno E-Tech full hybrid
|2.725.000 TL
|-
|150 hp Hibrit
|evolution hybrid 4x4
|2.850.000 TL
|-
|150 hp Hibrit
|techno hybrid 4x4
|2.920.000 TL
|-
Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, evolution ve techno donanım seviyeleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.
Duster opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Evolution
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Evolution
|Modüler Tavan Barı
|7.000 TL
|Evolution
|Sis Farı
|3.500 TL
|Evolution
|Ön ve yan park sensörü
|10.000 TL
|Techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|20.000 TL
|Techno
|Multiview kamera
|28.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Techno
|18" Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|Techno
|18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|Techno
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Techno
Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Techno EV60 220 hp
|2.386.000 TL
|-
Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli kompakt modeli olarak ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Techno donanımı ve EV60 220 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, Renault’nun elektrikli otomobil seçenekleri arasında bulunuyor.
Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Techno
Megane Sedan fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.841.000 TL
|-
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.199.000 TL
|-
|Benzinli
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.349.000 TL
|-
|Dizel
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|-
Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.
Megane Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Touch
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Touch
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|10.000 TL
|Icon
|Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|30.000 TL
|Icon
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Icon
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Icon
|Ekran Paketi
|21.000 TL
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|17.000 TL
|Icon
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|150.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|42.000 TL
|Icon
Boreal fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.379.000 TL
|2.269.000 TL
|Benzinli
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|2.899.000 TL
|2.760.000 TL
|Benzinli
|iconic Turbo TCe EDC 145 hp
|3.199.000 TL
|-
|Hibrit
|iconic full hybrid E-Tech 160 hp
|3.399.000
|-
Boreal, Renault’nun Türkiye’de üretilen SUV modelleri arasında yer alıyor. Benzinli Turbo TCe EDC ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen modelde evolution, techno ve iconic donanımları bulunuyor. Kampanyalı fiyat bilgisi ise benzinli evolution ve techno versiyonlarında öne çıkıyor.
Boreal opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|100.000 TL
|Evolution
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Evolution
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|Evolution
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Techno
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|100.000 TL
|Techno
|Siyah Tavan
|40.000 TL
|Iconic
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Iconic
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|Iconic
Austral fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid 150 hp auto
|2.900.000 TL
|-
|Benzinli Mild Hybrid
|esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|3.220.000 TL
|-
|Hibrit
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.650.000 TL
|-
Austral, Renault’nun SUV ürün gamında daha üst konumlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve günlük kullanım beklentilerini birlikte hedefliyor.
Austral opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Techno
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|Techno
|Çift Renk Tavan
|38.000 TL
|Esprit Alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|61.000 TL
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Esprit Alpine
|Harman Kardon Premium Ses Sistemi
|69.000 TL
|Esprit Alpine
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|Esprit Alpine
|Hacim Kazanımlı Yedek Lastik Paketi
|15.500 TL
|Esprit Alpine
Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|-
Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listeleniyor. Esprit Alpine donanımıyla sunulan araç, elektrikli motorlu ve geniş kullanım alanına sahip bir Renault modeli arayanlara hitap ediyor.
Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan
|16.500 TL
|Esprit Alpine
Rafale fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hibrit
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|4.050.000 TL
|-
Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle konumlanıyor.
Rafale opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.000 TL
|Esprit Alpine
Kaynak: Renault Türkiye