HMD, hem yaşlıları hem de öğrencileri hedefleyen yeni telefonu Nokia 2360 Flip’i tanıttı. Cihaz, hem tuşlu hem de kapaklı tasarıma sahip.

Hâlâ tuşlu telefonlar piyasaya sürmesiyle kullanıcıların çok dikkatini çekmeyi başaran bir marka olan HMD, bu modellerine bir yenisini daha ekledi. Teknoloji devi, hem tuşlu hem de kapaklı olmasıyla herkese nostalji yaşatacak yeni telefonu Nokia 2360 Flip modelini resmen bizlerle buluşturdu.

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HMD’nin yeni Nokia 2360 Flip modeli, hem yaşlıları hem de öğrencileri hedefleyen bir model olarak geliyor. Özellikleri de buna göre belirlenmiş. Peki neler sunuyor? Gelin tüm detaylarına birlikte göz atalım.

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Karşınızda Nokia 2360 Flip

Klasik tuşlu telefonlar dijital detoks arayanların yanı sıra özellikle çocuklar ve yaşlı kullanıcılar için güvenli birer liman olmaya devam ediyor. HMD de yeni modeli için bunu hedeflemiş. Cihazın odak noktasında, karmaşık akıllı telefon arayüzleriyle uğraşmak istemeyen yaşlı bireyler ve dijital dikkat dağınıklığından uzak tutulmak istenen öğrenciler yer alıyor. Modelin en dikkat çeken satış vaadi ise aile bireylerinin cihazı uzaktan yapılandırıp yönetebilmesine olanak tanıması.

Bu yönetim kabiliyeti, Android ve iOS platformlarında yer alan HMD Family Assist uygulaması üzerinden sağlanıyor. Aile yakınları bu uygulama sayesinde telefona uzaktan rehber kişisi ekleyebiliyor, hatırlatıcılar kurabiliyor, ses seviyesini değiştirebiliyor ve acil durum tercihlerini yönetebiliyor. Sistemdeki en pratik mühendislik çözümü ise iletişimin tamamen SMS üzerinden gerçekleşmesi. Yani telefonun bu komutları alması için hücresel veri bağlantısına dahi ihtiyacı bulunmuyor.

Cihazda ayrıca fiziksel bir güvenlik unsuru olarak özel bir SOS tuşuna yer verilmiş. Bu butona üç saniye boyunca basılı tutulduğunda, telefon önceden tanımlanmış bir kişiyi doğrudan arıyor ve aynı anda beş acil durum rehber numarasına otomatik SMS bildirimi gönderiyor. Öğrenciler için eklenen "Okul Modu" işlevi ise cihazı yalnızca saat ve acil aramalarla sınırlandırarak ders sırasında dikkatin dağılmasını önlüyor. Güvenli kişi listesi ve tekil uygulama engelleme gibi denetimler de bir Aile PIN kodu ile kilitlenebiliyor.

Nokia 2360 Flip kağıt üzerinde çok faydalı uzaktan erişim ve güvenlik yetenekleri getirse de beraberinde çok büyük bir teknik sınırlama barındırıyor. Telefon sadece 2G ağlarını destekliyor ve yalnızca GSM 900/1800 MHz frekanslarında çalışıyor. Cihazda herhangi bir 4G LTE desteği yer almıyor.

Teknik özelliklerine bakalım. Nokia 2360 Flip'in iç kısmında 2,8 inç büyüklüğünde QVGA çözünürlüklü bir ana ekran var. Kapağın dış yüzeyinde ise 1,77 inçlik QQVGA ikinci bir bildirim ekranı bulunuyor. Arka kapakta LED flaş destekli temel bir QVGA kamera eşlik ederken; FM radyo, 3,5 mm kulaklık girişi ve modern standartlara uygun USB-C bağlantı portu özellikleri arasında. Dış ekransız versiyonu olduğunu da ekleyelim. Yazılım tarafında HMD’nin tescilli S30+ işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı sunuyor. İhtiyaç duyanlar bu hafızayı microSD kart yardımıyla 32 GB'a kadar genişletebiliyor. Çıkarılabilir yapıdaki 1.450 mAh kapasiteli bataryası ise 15 güne kadar bekleme süresi ya da 27,5 saate kadar kesintisiz konuşma süresi vaat ediyor. Fiyatı henüz belli değil.