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Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

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Fiat, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı.

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Güncel listede Egea Sedan ve Egea Cross'un yanı sıra elektrikli Grande Panda, 500e, Topolino ve Fiat 600 modelleri de yer alıyor.

Bu içerikte Fiat’ın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Grande Panda Elektrikli
Fiat 500e +2

Fiat fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL -
Egea Cross 1.990.900 TL -
Grande Panda Elektrikli - 1.609.900 TL
500e Giorgio Armani 2.379.900 TL -
Topolino 629.900 TL 579.900 TL
Fiat 600 1.989.900 TL 1.854.900 TL

Egea Sedan fiyatları - Kasım 2026

Fiat Egea Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL -
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL -
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL -
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.950.900 TL 1.850.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.020.900 TL 1.920.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.090.900 TL 1.990.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

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Egea Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket
Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge
Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL Easy
Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge
Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge

Egea Cross fiyatları - Kasım 2026

Fiat Egea Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.990.900 TL 1.890.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.026.900 TL 1.926.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.062.900 TL 1.962.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 2.099.900 TL 1.999.900 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket
Metalik Renkler 13.000 TL 13.370 TL Street, Urban, Lounge, Limited
Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge

Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Kasım 2026

Fiat Grande Panda Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Aya Özel Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat
83 kW/113 Hp - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.609.900 TL 1.684.900 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Kasım 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Renk Opsiyon Bedeli
Buz Beyazı -
Su Yeşili 15.000 TL
Limon Sarı 15.000 TL
Tutku Kırmızı 15.000 TL
Luna Bronz 15.000 TL
Göl Mavisi 15.000 TL
Sonsuz Siyah 15.000 TL

500e 2026 fiyatları - Kasım 2026

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
87 kW/118 Hp - Elektrik Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.379.900 TL

500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Kasım 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanımıyla şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Topolino fiyatları - Kasım 2026

Fiat Topolino

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Elektrik Topolino 5.4 kWh Otomatik / 8 HP 629.900 TL 579.900 TL
Elektrik Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik / 8 HP 654.900 TL 604.900

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Kasım listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.

Topolino opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Mercan Turuncusu 10.000 TL Topolino

Fiat 600 fiyatları - Kasım 2026

Fiat 600

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Elektrik La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL 1.854.900 TL

Fiat 600, Kasım 2026 listesinde 2025 model yılına ait tamamen elektrikli La Prima versiyonuyla bulunuyor.

Fiat 600 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Renk Opsiyon Bedeli
Buz Beyazı 11.360 TL
Sonsuz Siyah 11.360 TL
Mercan Kırmızısı 11.360 TL
Güneş Turuncusu 17.050 TL
Kum Beji 17.050 TL
Okyanus Yeşili 17.050 TL
Bulut Mavi 17.050 TL

Kaynak: Fiat

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