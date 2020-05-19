Gears 5, Xbox Series X’te 120 FPS ile Çalışacak

Bugün bir açıklama yapan Xbox Fransa Başkanı Ina Gelbert, Gears 5'in çok oyunculu modlarının Xbox Series X'te 120 FPS ile çalışacağını söyledi. Böylece Gears 5, Xbox Series X'te 120 FPS ile çalışacağı doğrulanmış 2. oyun oldu.

Xbox Fransa Başkanı Ina Gelbert, popüler savaş oyunu Gears 5’in çok oyunculu modlarının yeni nesil Xbox Series X’te 120 FPS’yi destekleyeceğini doğruladı. Xbox’ın Series X için özel olarak optimize ettiği oyunlar arasında yer alan oyun, yeni nesil konsolda ayrıca PC’deki ultra çözünürlüklerden daha iyi grafiklere, daha fazla efekte ve ışın izleme teknolojisine de sahip olacak.

Gears 5’in yanı sıra İngiliz video oyun geliştiricisi Codemasters’ın önümüzdeki ekim ayında piyasaya sürülecek ralli simülasyon oyunu Dirt 5’in de Xbox Series X’te 120 FPS’yi destekleyeceği biliniyor. Gears 5’in de bu listeye eklenmesi, Microsoft’un yeni konsolunun oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gears 5 nasıl bir oyun?

Kanada merkezli The Coalition tarafından Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X olmak üzere Microsoft platformlarına özel olarak geliştirilen Gears 5, temel anlamda tipik bir üçüncü şahıs nişancı video oyunu. Oyunun içerisinde beş farklı moda ek olarak bir de serinin şimdiye kadarki en derin senaryo modu yer alıyor. Oyunun senaryosu, uzun olmasına ek olarak aynı zamanda bugüne kadarki en iyi senaryolardan biri olarak da görülüyor.

Tüm modları Xbox One X’te saniyede 60 kare olarak 4K ve HDR özellikte desteklenen oyunda ayrıca, ‘Üç Oyunculu Senaryo Ortak Görevi’ ile çevrimiçi olarak veya bölünmüş ekranlarda arkadaşlarınızla birlikte savaşma imkânınız da bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın en çok beklenen Xbox oyunlarından olan ve Eylül 2019’da piyasaya sürülen oyunu hâlâ deneyimleme fırsatı bulamadıysanız ve oyuna bir şans vermek istiyorsanız, buradaki bağlantı üzerinden oyunun satış sayfasına ulaşabilir ve oyun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.