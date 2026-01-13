Gece Açık Bıraktığınız Cihazlar Cüzdanınızı Boşaltıyor Olabilir: Ayda Ne Kadar Elektrik Tüketiyorlar?

Uyurken açık bıraktığınız cihazların faturanıza etkisini hiç hesapladınız mı? Televizyondan bilgisayara kadar evdeki elektroniklerin aylık enerji tüketim değerlerini ve cebinizden çıkan parayı kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz. İşte o şaşırtıcı rakamlar!

Para kazanmak bugünlerde hiç kolay değil ama harcamak, özellikle de siz mışıl mışıl uyurken, tahmin ettiğinizden çok daha kolay olabiliyor. Evimizdeki birçok cihaz, biz rüya görürken "stand-by" modunda veya tamamen açık kalarak sessizce elektrik tüketmeye devam ediyor.

Bazı cihazlar sadece fişe takılı olduğu için bile küçük miktarlar harcarken, bazıları açık unutulduğunda ay sonunda faturada ciddi bir sürpriz yapabiliyor. Peki evimizdeki hangi elektronik cihazlar daha "iştahlı?" Gelin bu gizli giderleri beraber inceleyelim.

Görünmez dev: Yüksek performanslı bir bilgisayarın gecelik maliyeti

Yüksek performanslı bir oyun bilgisayarını ele alalım; bu cihazlar boşta çalışırken bile ciddi güç çekebilir. Ortalama bir sistem, bir indirme işlemi yaparken veya arka planda uygulamalar açıkken saatte yaklaşık 300 Watt enerji tüketebilir.

Eğer bu bilgisayarı her gece 8 saat boyunca açık bırakırsanız sadece bir gecede 2.4 kWh enerji harcamış olursunuz. Bu rakam başlangıçta küçük görünse de bir ayın sonunda toplamda 72 kWh gibi devasa bir ek yüke dönüşür.

Televizyonunuz siz uyurken de çalışırsa ne olur?

Birçok kişinin alışkanlığı olan "televizyon karşısında uyuyakalmak" aslında faturanın en büyük düşmanlarından biri. 100 Watt gücünde standart bir LED televizyonu ele alalım ve bu cihazın her gece 8 saat boyunca açık kaldığını varsayalım.

Bu televizyon günde 0.8 kWh, ayda ise toplamda 24 kWh elektrik harcar. 2026 yılı elektrik birim fiyatlarıyla hesapladığımızda sadece bir cihazın dikkatsizlik sonucu faturanıza ekleyeceği bu gereksiz maliyet, yıl sonunda ciddi bir teknolojik aksesuar parasına eşdeğer olabilir.

Peki bu enerji tüketiminin maliyeti nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) internet sitesinde enerji tüketimini hesaplayabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere 1 kWh enerji tüketim bedeli ortalama olarak 2,59 TL. Buradan yola çıkarak yukarıda bahsettiğimiz bilgisayarın günlük enerji tüketimi, kabaca 6,21 TL'ye denk gelecektir. Bu bilgisayar, 1 ay boyunca her gece 8 saat açık bırakılırsa elektrik faturasını en az 186 TL etkiler.

Sizce evde en çok elektriği hangi cihaz harcıyor? Gece açık bıraktığınız cihazlar nedeniyle faturanızın kabardığını hissettiğiniz oldu mu? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...