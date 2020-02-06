Geely, Corona Virüsü Geçirmeyen Otomobiller Geliştirecek

Dünyanın en sağlam otomobil markası Volvo’nun çatı şirketi Geely, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek “sağlıklı arabalar” geliştireceğini açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü, sağlık kuruluşları kadar pek çok firmayı da harekete geçirdi. Huawei’den Xiaomi’ye, Disney’den Starbucks’a kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket, ölümcül salgının daha fazla yayılmaması için kendi önlemlerini alıyor.

Corona virüsüne karşı eylem planına katılan son firma Geely oldu. İsveç kökenli otomobil markası Volvo’nun sahibi olan Çinli üretici, salgınla mücadele kapsamında havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek, sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için 370 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon dolar) kaynak ayırdığını açıkladı.

Geely’den yapılan açıklamada, “Geely Auto'nun Avrupa, ABD ve Çin'deki araştırma-geliştirme ve tasarım ekipleri birlikte çalışarak, anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri olan, havalandırma sistemleriyle düğmeler ve kollar gibi sık dokunulan yüzeylerde kullanılabilecek, çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler geliştirecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamasında "Salgının önlenmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla uzun süreli bir çaba gerektiriyor” diyen Geely CEO’su An Conghui, kişisel otomobillerin en yaygın ulaşım aracı olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, Model X ve Model S araçlarında ‘Biyolojik Silah Savunma Modu' adında bir özellik sunuyor. Bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldıran HEPA (Yüksek Verimli Parçacık Yakalama) filtreleri, 0,3 mikrometreye kadar küçük parçacıkları etkisiz hale getirebiliyor.