Çinli Doktorların Fedakarlıklarını Gösteren Fotoğraflar

Çin, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Ülkedeki virüsten etkilenen insanların sayısı 30 bine merdiven dayamış durumda. Salgının sıfır noktası olan Wuhan’dan gelen fotoğraflar, sağlık ekiplerinin gösterdikleri üstün çabayı gözler önüne seriyor.

Çin’in yarısından fazlasını etkisi altına alan yeni tip corona virüsü, özellikle salgının merkezi olan Wuhan’ı hayalet şehre çevirmiş durumda. SARS ile yüzde 80 oranında benzerlik gösteren gizemli virüs, şu ana kadar enfekte olduğu 28,060 kişiden 564’ünün hayatını kaybetmesine neden oldu.

Resmi kaynaklara göre Çin’de 60 milyona yakın insan karantina altında. Şehirlerdeki spor salonlarından kamu binalarına kadar her alanı hastaneye çeviren Çin, ölümcül salgınla mücadele etmek için cansiperane bir uğraş veriyor.

Wuhan’da virüsten etkilenen insanları tedavi etmek için gece gündüz çalışan doktorlar, inanılmaz bir fedakarlık gösteriyor. Bugün corona virüsünün sıfır noktasından gelen fotoğraflar, sağlık ekiplerinin sarf ettikleri üstün çabayı gözler önüne seriyor.

Corona Virüsü ile mücadele eden doktorların fotoğrafları

Söz konusu fotoğraflarda, doktorların maske takmaktan yüzlerinde yaralar oluştuğu görülüyor. Yorgunluktan göz altları şişen ve moraran sağlık ekipleri, dinlenmeye dahi vakit bulamadan 24 saat boyunca çalışıyor. Öyle ki, yemek yemeye ve tuvalete gitmeye dahi vakitlerinin olmadığı söyleniyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Çin’deki sağlık çalışanları tuvalete gitmeye zaman bulamadıkları için yetişkin bezi kullanıyorlar.

Haftalardır evlerine gidemeyen ve ailelerine hasret kalan sağlık çalışanları, hem fiziksel hem de mental olarak müthiş bir savaş veriyorlar. Bu çabalarından ötürü Çin’de kahraman ilan edilen doktorlar ve hemşireler, çok büyük bir takdiri hak ediyorlar.

Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar, 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni tip corona virüsünün tedavisini bulmak için çalışıyor. Fakat bunun için ilk önce enfeksiyonun kaynağını tespit etmek gerekiyor. Zira henüz virüsün ilk olarak hangi hayvandan insana bulaştığı dahi bilinmiyor.

Gizemli virüs, ilk olarak 10 Ocak'ta Wuhan'da 61 yaşındaki bir adamın ölüm nedeni olarak tanımlandı. İlk vakalar, bir deniz ürünleri pazarında çalışan veya orayı ziyaret eden insanlarla bağlantılıydı; ancak yapılan yeni araştırmalar, virüsün kökeni olarak yasa ve yılan gibi vahşi hayvanları işaret ediyor.