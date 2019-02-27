GeForce GTX 1650 ve 1660, Nisan ve Mart Aylarında Geliyor

Nvidia, RTX teknolojisiyle grafik arabirimlerinde yeni bir çığır açtı. Peki dev üretici, RTX olmayan ekran kartları üretmeye devam edecek mi?

Nvidia, RTX teknolojisine sahip ekran kartlarını tanıttıktan sonra uzunca bir süre ilgi odağı hâline gelmişti. Şirketin bundan sonra RTX teknolojisi bulunmayan ekran kartlarını geliştirmeye devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ABD merkezli sektör devi, yepyeni ekran kartlarını önümüzdeki aylarda tanıtacak.

Ortaya çıkan detaylara göre Nvidia; Geforce GTX 1650 ve GTX 1660 ekran kartı modelleri üzerinde çalışıyor. Nvidia'nın GTX 1660 Ti modeli ekran kartını piyasaya süreceğini, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler sayesinde halihazırda biliyorduk. GTX 1650 ve 1660 ekran kartlarının çıkacak olmasının kesinleşmesi ise satış afişlerinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşti.

Geforce GTX 1660 ekran kartının 15 Mart tarihinde 229 dolar fiyat etiketiyle, Geforce GTX 1650 ekran kartının ise 30 Nisan tarihinde 179 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Oyuncuların oldukça büyük çoğunluğunun orta seviye ve giriş seviyesi ekran kartlarını kullandığı göz önüne alındığında, Nvidia'nın bu hamlesi oldukça mantıklı duruyor.