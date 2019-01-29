Nvidia'nın sanal iş istasyonu Quadro vWS, Microsoft'un bulut depolama teknolojisi Azure'da kullanıma sunuldu. Windows Sanal Masaüstü'nde de çalışabilen Quadro vWS'in şirketlerde ekonomik olarak da fark yaratacağı düşünülüyor.

Nvidia bugün, Quadro Sanal İş İstasyonu'nun (vWS) Microsoft Azure üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Quadro vWS, Nvidia'nın P100, V100, P4 ve P40 gibi üst ve orta seviye bulut GPU'larını kullanarak bulut üzerinden üst düzey grafik uygulamalarının çalıştırılmasına olanak sağlamayı vadediyor. Azure adlı bulut servisi için bu, Quadro vWS'in Nvidia'nın Tesla GPU'larını GPU başına 24GB FrameBuffer ile kullanabileceği anlamına geliyor.

Microsoft Azure'un kıdemli direktörü Talal Alqinaw, bugün gerçekleştirdiği duyuruda, "Bulut üzerindeki en iyi ve en geniş GPU hızlandırmalı özellik yelpazesini sunmaya odaklandık. Nvidia Quadro vWS, herhangi bir cihazdaki en ağır uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak ve profesyonel iş istasyonları sağlamak amacıyla Azure'daki GPU tekliflerini genişletiyor." dedi.

Sanal bir iş istasyonu vaadi, istasyonları sadece çalıştıkları zamana göre ücretlendirmek demek. Bunun yanı sıra Nvidia, bu iş istasyonlarının özellikle mimari, eğlence, petrol ve üretim gibi sektörlerde kullanılması gerektiğini söylüyor. Yine de Microsoft Azure'da yer alan Windows Sanal Masaüstü'nün de Tesla GPU'larda Quadro vWS'i desteklediğini belirtmek fayda var.