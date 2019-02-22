Bilgisayar bileşeni üreticilerinden Asus, yeni çıkardığı GTX 1660 Ti için dokuz farklı varyant yayınladı.

En popüler bilgisayar bileşenleri üreticilerinden Asus, birçok farklı GeForce GTX 1660 Ti varyantı çıkardı. Çıkan varyantlar arasında Asus Dual, TUF Gaming ve Phoenix gibi modelleri bulunuyor ancak bu seçenekler arasından en ilginci belki de üç adet soğutucusu bulunan Strix versiyonu.

(Kaynak: hexus.net)

ASUS ROG Strix, Axial soğutucuları ve MaxContact teknolojisiyle birlikte, uzun ve ağır oyun performansları sırasında GPU Boost ile saat hızını sürekli olarak yüksekte tutabiliyor. Çift BIOS’u bulunan Strix’in soğutucuları sadece 55 derece sıcaklığa ulaştığında aktif hale geliyor. Ayrıca Strix sahipleri Asus Aura yazılımıyla RGB LED ışıklarını kendilerine göre ayarlayabiliyorlar.

Asus Dual kartlarının IP5X toza dayanıklı soğutucuları bulunsa da genel olarak bakıldığında TUF serisi ile benzer özelliklere ve performansa sahip. Asus bu iki grafik kartının sağlamlığını onaylamak için “144 saatlik zorlayıcı geçerlilik programı” uyguladı.

Son olarak, Asus’un tek soğutuculu Phoenix GTX 1660 Ti ekran kartı, 700 ve 900 serisi ekran kartı kullananlar ve artık donanımını yükseltmek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif.