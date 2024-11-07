Popüler bulut oyun hizmeti GeForce NOW'a önümüzdeki yıldan itibaren aylık 100 saatlik oynama sınırı geleceği açıklandı.

NVIDIA, popüler bulut oyun hizmeti GeForce NOW'ın 2025 yılı itibarıyla yeni abonelere yönelik bir oyun süresi sınırı getireceğini duyurdu.

Bu değişiklik, platformun globaldeki iki önemli üyelik seçeneği olan Performance (eski adıyla Priority) ve Ultimate kademeleri için geçerli olacak. NVIDIA’nın Reddit üzerinden yaptığı açıklamaya göre 2025 yılından itibaren yeni Performance ve Ultimate abonelikleri, aylık 100 saatlik oyun süresiyle sınırlandırılacak.

Mevcut aboneler aylık sınırdan 2026'ya kadar etkilenmeyecek

Bu yeni düzenleme, hâlihazırda GeForce NOW abonesi olan kullanıcıları hemen etkilemeyecek. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla mevcut bir Performance veya Ultimate üyesi olan kullanıcılar, oyun süresi sınırlamasıyla Ocak 2026’ya kadar karşılaşmayacak. NVIDIA, mevcut abonelere bu esnekliği "bulut oyun devrimine katıldıkları için teşekkür" amacıyla bir hediye olarak sunduğunu belirtiyor.

NVIDIA’ya göre oyun süresi sınırlaması GeForce NOW kullanıcılarının büyük bir bölümünü etkilemeyecek. Şirket, mevcut kullanıcıların %94’ünün hizmeti aylık 100 saatin üzerinde kullanmadığını belirtiyor.

Eğer bir kullanıcı belirlenen 100 saatlik sınırı aşmak isterse ek süre satın alabilecek. Globalde Performance aboneleri 2,99 dolar karşılığında fazladan 15 saat alabilirken, Ultimate kullanıcıları için ise bu ek sürenin maliyeti 5,99 dolar olacak. Türkiye fiyatlandırmaları ise henüz belirsiz.

Peki siz GeForce NOW'a gelecek bu yeni sınırlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.