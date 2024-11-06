NVIDIA, bir kez daha Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi hâline geldi. İşte Apple ile girilen savaştaki son durum...

Yapay zekâ sektöründeki gelişmeler sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme gösteren NVIDIA, Apple'ı tahtından etmeye kararlı gibi görünüyor. Zira NVIDIA, bir kez daha Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi hâline geldi.

NVIDIA ile Apple arasındaki rekabet, bundan aylar önce başladı. Haziran 2024'te Apple'ı geride bırakan firma, kısa süreliğine de olsa dünyanın en değerli şirketi olarak kayıtlara geçmişti. Üstelik geçtiğimiz hafta da benzer bir olay yaşamıştık. Bugün yine aynı şey yaşandı. 3,431 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan NVIDIA, 3,377 trilyon dolarlık değerlemeye sahip olan Apple'ı geride bıraktı.

Güncel verilere göre dünyanın en değerli 5 şirketi şöyle:

Şirket Değerleme NVIDIA 3,431 trilyon dolar Apple 3,377 trilyon dolar Microsoft 3,059 trilyon dolar Amazon 2,097 trilyon dolar Google 2,079 trilyon dolar

NVIDIA, yeni haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Şirketin hisseleri, yüzde 2'den fazla değer kazandı. Bu da değerlemeyi artırdı ve Apple'ın önüne geçildi. Bu arada; NVIDIA hisselerinin 2022 yılından bugüne kadar yüzde 850'den fazla yükseldiğini söyleyelim. Bakalım NVIDIA'nın krallığı geçtiğimiz seferlerdeki gibi mi olacak yoksa bu kez kalıcılık sağlanacak mı...