GeForce Now Ne Kadar İnternet Tüketiyor?

Tüm dünyada etkisi süren GeForce Now ile oyunlarda aksiyonun dibine vurmak istiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. GeForce Now’da cloud üzerinden oyun oynarken internet tüketiminiz ne olacak hiç düşündünüz mü?

Türkiye’de kotasız internet kullanımının yaygınlaşması sayesinde artık indirilen verilerde sorun çıkmadığı herkes tarafından aşikar. Alt yapı problemi yaşamayan kullanıcılar için GeForce Now için korkacak bir durum olmamasıyla beraber saatlik ne kadar veri indirmeniz gerekiyor bunu sizin için hesapladık.

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki GeForce Now’da görüntü kalitesi internet download hızına göre şekilleniyor. Bir nevi Netflix ya da Youtube’dan video izliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. GeForce Now kullanırken ne kadar veri indireceksiniz?

GeForce Now internet tüketimini etkileyen faktörler

Sunucu Yoğunluğu

Oyunun Görüntü Kalitesi

Sunucu yoğunluğu

GeForce Now oyun sunucularına gösterilecek olan ilgiye göre sunucu tepkimelerinde gecikme olabilmesi söz konusu. Örnek vermek gerekise, X oyunu bir anda ilgi görmeye başladı diyelim. İlgili oyunun sunucuları ülkenizde değil Almanya’da. Almanya sunucusuna bağlanmak isteyen oyuncuların oluşturduğu yoğun trafik, sizin internet tüketiminizi de arttırabilir.

Şöyle düşünebilirsiniz, saniyede 15 megabit internet ile Almanya lokasyonlu bir sunucuya erişmek isteyen Hans ile 50 megabit internet sahibi Türkiye’de yaşayan Hasan aynı kalitede ulaşabilir. Türkiye’de popüleritesi bir anda artacak bir oyunun sunucusu Türkiye’de açılana kadar biraz fazla bağlantı harcamanız gerekiyor olabilir kısacası.

Oyunun görüntü kalitesi

GeForce Now tarafında esas internet kullanımını belirleyen ve kota canavarı olan bölüm burası. Normalde veri tüketiminin oyun ve ağ ayarlarına bağlı saatte 4GB ile 10 GB arasında değişebileceği belirtiliyor. Bu bilinen kısmı, bilinmeyen kısmı ise: League of Legends’a GeForce Now üzerinden giriş yaptınız. Ortalama saatlik veri tüketiminiz 6GB diyelim. Günde 8 saat League of Legends oynayan bir gamer olduğunuzu var sayacak olursak eğer, 8x6=48GB günlük veri tüketiyorsunuz.

Yukarıda yaptığımız hesaba göre gerçekten bir ay boyunca böyle bir performans gösterdiğinizi var sayacak olursak bir ayda ortalama da: 1.5 TB internet kullanmanız gerekiyor. Aynı hesabı Cyberpunk 2077 için yapalım dilerseniz. Cyberpunk 2077 standart senaryoda ortalama da 30 saatte bitiyor. Elbette bu oyunu ultra grafiklerle oynamak istediğinizde saatlik 10GB (iyimser düşünce) tüketim yapmanız gerekecek. 300 GB veri tüketimi yaparak Cyberpunk 2077’yi GeForce Now’dan bitirebilirsiniz.

Mobil internet kullanıcılarının şu anda gözleri yaşlı olabilir ancak aslına bakarsanız ortalama bir kullanıcının bugün en az 50 Megabit internet sahibi olup ortalama 40 megabit statik internet sahibi olduğunu düşünecek olursak GeForce Now gerçekten Türkiye’de popüler platformlar arasına girecektir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?