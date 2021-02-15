GeForce Now Türkiye Ön Kayıtları Başladı

Bulut üzerinden sayısız oyunu oynayabileceğiniz GeForce Now'ın Türkiye ön kayıtları başladı. Ülkemizde 3 farklı noktada sunucusu bulunacak platform hakkında bilmeniz gereken tüm detayları açıkladık.

Nvidia'nın bir süredir yurt dışında kullanımda olan, geçtiğimiz günlerde Turkcell'le gerçekleştirilen ortaklık sonucunda ülkemizde de hizmet vermeye başlayan bulut üzerinden oyun oynama platformu GeForce Now'ın Türkiye ön kayıtları başladı. Ücretsiz ve Premium sürümleri bulunan GeForce Now, özellikle bilgisayarları yüksek performans isteyen oyunları kaldırmayan oyuncular için büyük kolaylık sağlayacak. Üstelik oynamak istediğiniz oyunu indirmek zorunda kalmadan doğrudan oynamaya başlayabileceğinizi hatırlatalım.

Gameplus.com.tr üzerinden ön kayıt yapabileceğiniz GeForce NOW, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında kapalı betada olacak. Bu 1 aylık süreçte sorunlar giderildikten sonra 15 Mart'ta tüm kullanıcılar bu platforma erişim sağlamaya başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Nvidia GeForce Now'ın Türkiye'deki sunucuları ilk aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunacak. Tüm Türkiye'deki oyuncular, bu sunuculara sayesinde bulut oyun sistemine dahil olabilecekler.

GeForce Now'a nasıl ön kayıt yapılır?

Adım #1: Buradan GAME+ resmi sayfasına girin,

Buradan GAME+ resmi sayfasına girin, Adım #2: Sağ üstten Kaydol/Giriş Yap butonuna tıklayın,

Sağ üstten Kaydol/Giriş Yap butonuna tıklayın, Adım #3: Açılan sayfada HızlıGiriş ile Kaydol/Giriş Yap butonuna tıklayın,

Açılan sayfada HızlıGiriş ile Kaydol/Giriş Yap butonuna tıklayın, Adım #4: Eğer Hızlı Giriş hesabınız yoksa yeni bir hesap açın, varsa giriş yapın.

15 Şubat tarihi ile başlayacak kapalı Beta testleri süresince GeForce Now, sınırlı sayıda oyuncuya açılacak. Bu nedenle ön kaydı tamalasanız bile sisteme giriş yapmak için 15 Mart tarihini beklemeniz gerekebilir. Türkiye'deki ilk testleri yapılacak. 1 ay sürecek kapalı beta sürecinin ardından GeForce Now herkesin kullanımına açılacak.

GeForce Now ne zaman tüm kullanıcılara açılacak?

GeForce Now, 15 Mart 2021 tarihinde Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten itibaren Türkiye'deki tüm oyuncular GeForce Now kullanabilecekler.

GeForce Now'ın ücretsiz sürümü olan BASIC neler sunuyor?

Herhangi bir güçlü donanıma sahip olmadan internetiniz aracılığı ile oyunlar oynayabileceğiniz GeForce Now'ın ücretsiz olan BASIC sürümü, her oyuncuya 1 saatlik oturum süresi sunuyor. Ayrıca ışın izleme teknolojisi (RTX) özelliği, ücretsiz sürümde yer almayacak. Ayrıca GeForce Now'ın uyarısına göre bu pakete sahip kullanıcılar, yoğun saatlerde sınırlı kapasite nedeniyle kuyrukta bekleyebilir.

GeForce Now'ın ücretli sürümü olan Premium neler sunuyor?

NVIDIA ve Turkcell ortaklığı ile Türkiye'ye gelen GeForce Now'ın Premium sürümünde uzatılmış oturum süresi bulunacak. Ücretsiz sürümü kullanan oyuncuların aksine beklemeden oyunlara girebilecekken destekleyen oyunları olduğundan çok daha iyi gösteren RTX teknolojisi de Premium paketi ile birlikte kullanılabilecek.

GeForce Now sistem ve internet gereksinimleri nedir?

Minimum 25 Mbps indirme hızına sahip kararlı internet bağlantısı

Windows, MacOS, Android, iOS ya da Chromebook işletim sistemine sahip bir cihaz.

Nvidia'nın bulut oyun platformu GeForce Now'la oyun oynamak için öncelikle minimum 25 Mbps indirme hızına sahip internet bağlanyısına ihtiyacınız bulunuyor. Sunucuların Türkiye'ye taşınması ise oyun oynarken yaşanabilecek ping sorununu çözüyor.

Eğer internetiniz fena sayılmayacak bir düzeyde ise GeForce Now'da oyun oynamak için yapmanız gereken şeyler, platformun bunu desteklediğini görmek ve anlaşmalı yerlerde bu oyuna sahip olmak oluyor. Örneğin Steam kütüphanenizde daha önce satın aldığınız oyun GeForce Now tarafından destekleniyorsa, sadece tek tıkla bu oyuna erişim sağlayabilirsiniz.

Peki sizler GeForce Now'a ön kayıt yaptıracak mısınız? Platform hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.