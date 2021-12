Türk lirasının günden güne erimesi oyun sektöründe de etkisinin gösteriyor. Bu seferde GeForce Now paket fiyatlarına zam geldi.

Türk lirasının her geçen gün değer kaybetmesiyle her alanda fiyat artışları yaşanmaya devam ediyor. Çoğu oyun şirketi de oyun severleri oldukça üzen zamlar uygulayarak oyun ve hizmetlerinde yeni fiyatlandırmalara başvuruyor. Şimdi de GeForce Now bu yaşanan artışlardan payını alan hizmetler arasına adını yazdırdı.

NVIDIA’nın internet üzerinde yüksek grafikli oyunlar da olmak üzere pek çok oyunu yüksek seviye gerekmeksizin oynamaya olanak sağlayan bulut oyun oynama servisi GeForce Now, zamlanan yeni paket fiyatlarını resmi sitesinde duyurdu.

GeForce Now paket fiyatlarına zam geldi

Yapılan zam sonrasında GeForce Now Game+, sitesindeki paket fiyatlarını zamlanan fiyatlarla birlikte güncelledi. Yapılan zamma göre GeForce Now Game+ 1 Aylık Premium paketi, eski fiyatı 79 TL’nin yerine 89,90 TL olarak belirlenirken; fiyat artışı öncesinde 149 TL olan 3 Aylık Premium paketi de 199,90 TL şeklinde değiştirildi. Avantajlı 6 Aylık Premium paket 349,90 TL olarak açıklanırken, 24 Saatlik Premium paket de 14,90 TL oldu.

Bahsedilen ilk üç paket, kullanıcılarına standart olarak öncelikli erişim, 6 saatte bir oturum yenilenmesi şartıyla sınırsız oynama seçeneği ve RTX Aktif gibi ayrıcalıklar sunuyor. 24 Saatlik Premium pakette ise oturum yenileme süresi 4 saatte bir olarak değişiklik gösteriyor.

GeForce Now Türkiye’de yaşanan fiyat artışları ve yeni fiyatlar hakkında sizlerin düşünceleri neler? Bizimle paylaşın!