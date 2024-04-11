Electronic Arts oyunlarında ciddi avantajlar tanıyan EA Play aboneliklerine zam geldi. Zam, yeni abonelikler için bugünden itibaren geçerli olacak.
Peki EA Play güncel abonelik fiyatları nasıl oldu?
EA Play abonelik fiyatları:
|Versiyon
|Süre
|Fiyatı
|Steam
|Aylık
|5,99 dolar
|Steam
|Yıllık
|39,99 dolar
|Xbox
|Aylık
|219,99 TL
|Xbox
|Yıllık
|1.499,99 TL
|PlayStation
|Aylık
|219,99 TL
|PlayStation
|Yıllık
|1.499,99 TL
|EA Play Pro (PC)
|Aylık
|16,99 dolar
|EA Play Pro (PC)
|Yıllık
|119,99 dolar
Mevcut aboneler, aboneliklerini yenileyecekleri zaman bu zamdan etkilenecekler. Yeni aboneler ise bugün itibarıyla yeni ücretlerden faturalandırılacaklar.