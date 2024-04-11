EA Play Aboneliklerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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Electronic Arts, ücretli abonelik sistemi EA Play'e zam yaptığını açıkladı. Yeni fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli olacak. Peki EA Play güncel fiyatları nasıl oldu?

Electronic Arts oyunlarında ciddi avantajlar tanıyan EA Play aboneliklerine zam geldi. Zam, yeni abonelikler için bugünden itibaren geçerli olacak.

Peki EA Play güncel abonelik fiyatları nasıl oldu?

EA Play abonelik fiyatları:

EA Play

Versiyon Süre Fiyatı
Steam Aylık 5,99 dolar
Steam Yıllık 39,99 dolar
Xbox Aylık 219,99 TL
Xbox Yıllık 1.499,99 TL
PlayStation Aylık 219,99 TL
PlayStation Yıllık 1.499,99 TL
EA Play Pro (PC) Aylık 16,99 dolar
EA Play Pro (PC) Yıllık 119,99 dolar

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Mevcut aboneler, aboneliklerini yenileyecekleri zaman bu zamdan etkilenecekler. Yeni aboneler ise bugün itibarıyla yeni ücretlerden faturalandırılacaklar.

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