Turkcell'in bulut oyun platformu Game+, NVIDIA GeForce NOW'dan sonra şimdi de Ubisoft+'ı desteklemeye başladı. Peki Türkiye'de Ubisoft+ abonesi olmanın bedeli ne kadar? İşte bilmeniz gerekenler...

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, oyun sektöründe de önemli işler yapıyor. Bu bağlamda; firmanın Game+ hizmeti, NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW'a destek veriyor. Bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Turkcell, Game+'ın artık Ubisoft+'ı da desteklemeye başladığını duyurdu.

Ülkemizdeki oyunseverler, Ubisoft+ hizmetini NVIDIA GeForce NOW'la birlikte veya ayrı olarak satın alabilecekler. Game+ bünyesinde erişime açılan Ubisoft+, Türkiye'de "Ubisoft+ Classics" ve "Ubisoft+ Premium" paketleri ile kullanılabilecek. Ubisoft+ Premium satın alan oyunseverler, Ubisoft'un en yeni oyunlarına ilk günden itibaren erişim hakkı kazanmış olacaklar.

Ubisoft+ Türkiye fiyatları şöyle:

Paket Fiyatı (aylık) Ubisoft+ Classics 139 TL Ubisoft+ Premium 299 TL Ubisoft+ & GeForce NOW 499 TL

Ubisoft+ & GeForce NOW paket, Ubisoft+ Premium'a ek olarak NVIDIA GeForce NOW Performance paketini kapsıyor. GeForce NOW Performance paketinin tekil fiyatının aylık fiyatının 260 TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ikili paketi satın almanın daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ubisoft+ Premium ile NVIDIA GeForce NOW Performance'ı ayrı ayrı satın almak isterseniz 559 TL ödeme yapmanız gerekir.