Geliştiriciler, PlayStation 5 Hakkında Ne Düşünüyor?

Sony, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in merakla beklenen özelliklerini açıklamıştı. Japon şirket, PS5’i tasarlarken geliştiricileri dinlediğini söylemişti. Peki, geliştiriciler yeni nesil oyun konsolu hakkında ne düşünüyor?

Yıllarca pek çok söylenti ve sızıntıya sahne olan Sony PlayStation 5, koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen bir etkinlikte gün yüzüne çıktı. Sony’nin kıdemli video oyunu tasarımcısı ve yapımcısı Mark Cerny’nin açıkladığı teknik özellikler, tüketicilerden çok geliştiricilere hitap ediyordu desek yeridir. Zira Cerny, konuşması sırasında sık sık PS5’i yaparken, geliştiricileri dinlediklerini söyledi. Peki, PS5’in etkileyici spesifikasyonları hakkında geliştiriciler ne düşünüyor?

The Last of Us ve Uncharted serilerinden tanıdığımız oyun yönetmeni ve geliştiricisi Kurt Margenau, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle diyor: “İnsanlar, SDD’nin özellikle en düşük ortak paydaya tasarım yapmak zorunda olmayan 1. taraf için oyun tasarımı açısından ne kadar büyük bir sıçrama yapılabileceğini bilmiyorlar. Bu kariyerimdeki açık ara en büyük sıçrama olacak.”

PS5’in SSD’si ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer başarılı oyun geliştiricisi James Cooper ise “Teorik olarak, PS5’in SSD’si, geliştiricilerin geliştirme döngüsünde ve birçok hatanın kaynağında büyük bir zaman kaybı olan seviye akışı ve bellek mikro yönetimi hakkında biraz daha az endişe duymasını sağlayabilir. Bu da aslında krizi azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullanıyor.

Yeni nesil oyun konsolunun garip boyutlu SSD'si, geliştiricilerin şu anda bahsettiği en önemli şey. PS5’in bir SSD’ye sahip olacağını zaten çok önceden biliyorduk. Oyuncuların bambaşka bir oyun deneyim yaşamasını sağlayacak olan katı hal sürücüsü, yükleme ve bekleme sürelerini minimalize edecek.

Cerny, yakın zaman önce, Spider-Man oyununun yükleme sürelerini örnek olarak gösterip PS5’teki SSD'nin hızını gözler önüne sermişti. PS4'te oyunun yükleme süresi 15 saniyeyken, PS5’in geliştirici kitinde bu süre 0,8 saniye gibi inanılmaz bir seviyeye düşmüştü. Bu da, yeni nesil konsolun selefine göre 18 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca cihazın harici diskleri desteklediğini de belirtelim. PlayStation 5’in teknik özellikleri ile ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.