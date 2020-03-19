PS5 ile PS4'ün Teknik Özellik Karşılaştırması

Sony, dün yaptığı açıklamalarla PlayStation 5'in teknik özelliklerini duyurdu. Peki Sony'nin yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu, PlayStation 4'e oranla ne kadar iyi? Gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün akşam itibarıyla düzenlediği bir çevrimiçi etkinlikle yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıkladı. Şirket, PlayStation 5'in teknik özellikleri için geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda oyunseverlerin beklentisini artırmıştı ve dün yapılan açıklamalar, oyunseverlerin yüksek beklentisini karşılamış gibi görünüyor.

Oyunseverler, uzun yıllardır PlayStation 4'le haşır neşirler. Mark Cerny'nin yaptığı açıklamalar, yaklaşmakta olan PlayStation 5'in çok daha gelişmiş donanımsal özellikler sunacağını gözler önüne seriyor. Peki PlayStation 5, PlayStation 4'e oranla ne kadar iyi? Dilerseniz şimdi, Sony'nin her iki oyun konsolu arasındaki donanım farklarına yakından bakalım.

PlayStation 5 ile PlayStation 4'ün donanım farkları ne?

PlayStation 4; 8x Jaguar çekirdeğine sahip 1.6 GHz temel frekans hızında bir işlemci kullanıyordu. PlayStation 5'te ise 8x Zen 2 çekirdeği bulunuyor ve bu işlemci, 3.5 GHz'de çalışıyor. Aradaki bu işlemci farkı, PlayStation 5'in PlayStation 4'e oranla 2 kattan da fazla işlemci hızı sunduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Ayrıca PlayStation 5'le RAM kapasitesi de 2'ye katlanmış durumda. Çünkü PlayStation 4'te 8 GB GDDR5, PlayStation 5'te ise 16 GB GDDR6 RAM bulunuyor.

Oyun konsollarının en önemli özelliklerinden bir tanesi grafik işlemciler. Bu durumun farkında olan Sony yetkilileri, PlayStation 5'le çok ciddi bir güç sumaya başlayacak. Öyle ki PlayStation 4'te kullanılan özel grafik işlemcileri 1.8 TFLOPs ve 18 CU değerlerine sahipti ve 800 MHz'de çalışıyordu. PlayStation 5 ise 10.28 TFLOPs 36 CU değerlerine ulaşıyor ve 2.23 GHz'de çalışıyor.

PlayStation 5, depolama alanı konusunda da PlayStation 4'e büyük bir fark atıyor. PlayStation 4, 500 GB kapasiteli HDD'lere sahipti. PlayStation 5 ise daha yeni bir teknoloji olan SSD'leri kullanıyor. PlayStation 5'te kullanılan SSD'ler 825 GB kapasiteli ve saniyedeki veri iletim hızı 5 GB'a kadar çıkabiliyor. Bu da PlayStation 5'in genel hızının, PlayStation 4'le mukayese bile edilemeyeceğini gösteriyor.

PlayStation 5, özellikle de Xbox Series X ile kıyaslandığında kağıt üzerinde bekleneni vermemiş olabilir. Ancak bu durum, oyun konsollarının gün yüzüne çıkması ve deneyimlenmeye başlamasıyla birlikte somut bir şekilde kıyaslanabilir hale gelecek. Bakalım Sony, PlayStation 5 ile oyunseverlerin beklentilerini gerçekten de istenilen seviyede karşılayabilecek mi?