Google, Gemini'a önümüzdeki günlerde eklenecek yeni özellikleri tanıttı. ChatGPT'de uzun süredir olan iki özellik, artık Gemini'da da kullanılabilecek.

Bu ay yapay zekâ sektörüne GPT-5 hâkim olsa da Google da boş durmuyor. Şirket, Gemini'a bugün itibarıyla yepyeni özelliklerin eklendiğini duyurdu.

En dikkat çekici yenilik “Kişisel Bağlam” (Personal Context). Gemini bu yeni özellik sayesinde geçmiş sohbetlerini hatırlayarak kullanıcılara daha kişisel cevaplar verebilecek.

Sohbet belleği ve geçici sohbetler geliyor

Örneğin daha önce favori çizgi roman karakterinden bahsettiysen, doğum günü teması olarak o karakterden esinlenmiş fikirler önerebilecek. Özellik ilk olarak Gemini 2.5 Pro kullanıcılarına açılacak, ardından 2.5 Flash’a da gelecek. Bu yeni özellik tıpkı ChatGPT'de olduğu gibi ayarlardan kapatılabilecek.

Bir diğer yenilik ise “Geçici Sohbetler” (Temporary Chats). Bu sohbetler artık geçmiş konuşmaların olduğu listede görünmeyecek ve “Kişisel Bağlam” özelliğini etkilemeyecek. Yine de bu sohbetler 72 saat saklanacak fakat 72 saatin sonunda silinecek.

Gemini için bu özellikler her ne kadar yeni olsa da uzunca bir süredir ChatGPT'de kullanılabiliyordu. Ne diyelim... Hiç olmamasından iyidir.