Gemini'ın Sevilen Ücretli Özelliği Artık Ücretsiz Kullanıcılara da Açıldı

Gemini'ın yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilen “Past Chats” (Geçmiş Sohbetler) özelliği artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Google, yapay zekâ sohbet deneyimini daha “insani” hâle getirecek önemli bir özelliği ücretsiz kullanıcılara da açtı.

Gemini artık ücretsiz kullanıcılar için de geçmiş konuşmalarınızı hatırlayabilecek ve yanıtlarını buna göre şekillendirecek.

Gemini’ın “geçmiş sohbetler” özelliği ücretsiz oldu

Gemini, daha önce yalnızca ücretli Google AI abonelerine sunduğu “Past Chats” (Geçmiş Sohbetler) özelliğini artık ücretsiz kullanıcılara da açmaya başladı. Özellik hem mobil uygulamada hem de web sürümünde kullanılabilecek.

Bu yenilik sayesinde Gemini, önceki sohbetlerinizi dikkate alarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilecek. Örneğin bir konuda araştırmaya kaldığınız yerden devam etmek istediğinizde, daha önce nereye kadar geldiğinizi tekrar anlatmanıza gerek kalmayacak.

Ayrıca kullanıcılar, sohbet sırasında “Geçmiş sohbetlerimden bilgi kullandın mı?” gibi sorularla yapay zekânın hangi verileri referans aldığını da kontrol edebilecek.

Avrupa’ya gecikmeli geliyor

Özellik dünya genelinde ücretsiz kullanıcılara sunulurken, Avrupa’daki kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak. Bunun nedeni ise Avrupa Birliği’nin kişisel veri kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemeleri.

Yeni özellik, Gemini ayarları içindeki “Personal Context” (Kişisel Bağlam) menüsünden açılıp kapatılabiliyor. Buradaki “Your past chats with Gemini” seçeneğini aktif ettiğinizde, Gemini’ın sizinle ilgili hangi bilgileri hatırlayabileceğini yönetebileceğiniz ek ayarlar da görünür hâle geliyor.