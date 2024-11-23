Google, Android 16 ile Gemini'yi uygulamalarda işlem yapabilir hale getirdiğini açıkladı. Yeni özellik, asistanları daha işlevsel hale getirecek.

Google, yapay zekâ asistanı Gemini'ın uygulamalarda işlem yapabilmesi için hazırlık yaptığını duyurdu. Hazırlık aşamasında olan bu özellik asistanların çok daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Google, Android 16 geliştirici önizlemesinin ilk sürümünü yayımlandı. Android 16'daki yeni "uygulama işlevleri" API'si, Gemini'ya uygulamalarda işlem yapabilme yeteneği kazandırıyor. Apple’ın iOS 18'de tanıttığı "uygulama niyetleri" özelliğine benziyor ve asistanların kullanıcılar için daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Google Gemini artık uygulamaları bizim yerimize kullanabilecek.

Google ve Apple, asistanlarını güçlendiriyor

Google, geliştirici sitesinde uygulama işlevlerini "uygulamanın sisteme sunduğu fonksiyonellik" olarak tanımlıyor. Bu işlevler farklı sistem özelliklerine entegre edilebiliyor. Örneğin, bir kullanıcı Gemini ile uygulama açmadan restoranlardan yemek siparişi verebilecek. Apple ise akıllı asistanı Siri için benzer bir özelliği iOS 18'de test ediyor. iOS 18'deki Siri güncellemesiyle, Siri kullanıcıların adına uygulamalarda işlem yapabilecek. Siri'ye “yemek siparişi ver” gibi pek çok işlevin eklendiği ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin 2025'te kullanıma sunulması bekleniyor.

Hem Google hem de Apple, akıllı asistanlarını daha işlevsel hale getirmek için önemli adımlar attığı ise aşikâr. Atılan bu adımlar asistanların gelecekte daha fazla işlemi yerine getirebilmesini sağlayacak gibi görünüyor.