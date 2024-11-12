Gemini Live'ın kodlarında çıkan yeni bir özelliğe göre artık dosyalar hakkında bağlamsal sohbetler gerçekleştirebileceksiniz.

Google’ın yapay zekâ servisi Gemini Live, kullanıcıların dosyalarıyla doğrudan konuşarak etkileşimde bulunabilecekleri bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın uygulama kodlarında Gemini Live’ın dosya yüklemeleriyle çalışmaya yönelik işaretler tespit edildi. Henüz aktif olmayan bu özellik, bir dosya yüklendiğinde kullanıcıya Gemini Live moduna geçmesini önerecek şekilde tasarlanmış durumda.

Gemini Live ile dosyalar hakkında sohbet etmek kolaylaşacak

Gemini AI, Google’ın gelişmiş yapay zekâ sohbet botu olarak zaten birçok görevi yerine getirebiliyor. Soru yanıtlamadan resim oluşturmaya, metin belgeleri ve karmaşık elektronik tablolar üzerinde çalışmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Gemini Live’ın sunduğu yenilik ise kullanıcıların dosyalarıyla ilgili olarak daha bağlamsal ve doğal bir şekilde konuşabilme olanağı sağlaması. Yeni bir güncelleme ile Gemini, bir dosya yüklemesi algıladığında otomatik olarak kullanıcılara Gemini Live’ı önerecek. Bu öneri, dosya ile yapılacak işlere dair bir konuşma başlatmanızı sağlayacak ve dosya ile ilgili dilediğiniz soruları sorabileceksiniz.

Özellik henüz test aşamasına bile geçmedi ve resmî bir çıkış tarihi bulunmuyor. Tüm bu süreci mevcut yapay zekâ araçlarıyla yapabiliyor olsanız da Google bunu tıpkı bir öğretmen veya samimi bir arkadaşınız gibi doğrudan iletişim kurabileceğiniz bir özellik olarak hayata geçirmenin peşinde.

Peki siz Gemini Live'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.