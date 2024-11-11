X'in Yapay Zekâsı Grok'un Ücretsiz Bir Sürümü Geliyor: İşte İlk Bilgiler

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X'in üretken yapay zekâsı Grok'un ücretsiz bir sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan ücretsiz sürüm, Türkiye'de erişime açık değil.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in üretken yapay zekâsı Grok ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bugüne dek sadece X Premium aboneleri tarafından kullanılabilen yapay zekânın, çok yakında ücretsiz bir versiyona sahip olacağı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalara göre tüm X kullanıcılarının sadece yüzde 0,26'sı X Premium için ödeme yapıyor. Bu da Grok'un oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunları düşündüğümüzde Grok'un ücretsiz bir versiyonu, yapay zekânın popülerliği açısından oldukça kritik gibi görünüyor.

Şimdilik test aşamasında ve çok az kişi tarafından görülüyor

Grok

Henüz test aşamasında olduğu anlaşılan Grok'un ücretsiz versiyonu, oldukça az sayıda kullanıcıya gösteriliyor. Ayrıca ücretsiz sürümün bazı kısıtlamalara da sahip olacağı söyleniyor. Ancak bu kısıtlamaların kapsamı şimdilik belli değil.
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Grok'un ücretsiz versiyonu ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yaptığımız kontrollerde, ücretsiz sürümün Türkiye'de erişime açık olmadığını görüyoruz. Yapay zekâ ülkemizde erişime açıldığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

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Kaynak : https://www.socialmediatoday.com/news/x-experiments-with-free-access-to-its-grok-ai-chatbot/732478/
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