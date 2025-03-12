Gemini Live’ın yeni özelliğiyle kullanıcılar, sohbet sırasında iki farklı dili aynı anda kullanabilecek. Özellik beta sürümde test ediliyor.

Google'ın yapay zekâ destekli sohbet asistanı Gemini Live’a yeni bir özellik eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Android’in en son beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, kullanıcılara sohbet ederken aynı anda iki dili birden kullanma imkanı sunacak.

Google’ın yapay zekâ destekli sohbet asistanı Gemini Live, yeni bir özellikle güncelleniyor. Yakın zamanda gelmesi beklenen bu yenilik kullanıcıların sohbet sırasında aynı anda iki dili birden kullanmasına olanak tanıyacak. Yani, artık diller arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmadan, doğal bir şekilde konuşabileceksiniz.

Gemini Live’a ikinci bir dil eklenebilecek

Gemini Live’ın en son Android beta sürümüyle birlikte, kullanıcılar ayarlar menüsünden ikinci bir dili seçebilecek. Bu sayede konuşma sırasında diller arasında sorunsuz bir geçiş sağlanacak. Google, 2024’ün sonlarında bu özelliğin geleceğini duyurmuş olsa da, ilk kez bir beta sürümünde aktif olarak test edilebiliyor. Desteklenen dil sayısı ise 45’in üzerinde.

Çoklu dil desteğine ek olarak, Gemini Live’a farklı yetenekler kazandıracak yeni güncellemelerin de geliştirildiği belirtildi. Bu güncellemeler arasında, kullanıcıların video yükleyerek analiz yaptırabilmesine olanak tanıyacak bir özelliğin de yer aldığı aktarıldı. Söz konusu yeniliklerin, yapay zekâyla etkileşimi daha kapsamlı ve işlevsel hale getireceği belirtildi.

Google’ın, bu yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadığı aktarıldı. Gemini Live’ın şu anda Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak kullanılabildiği paylaşıldı.