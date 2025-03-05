Google, Gemini’nin Deep Research aracını sınırlı erişimle tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Yeni özelliğin detayları ortaya çıktı.

Gemini'nin ücretsiz sürümüne yeni bir Gemini Advanced özelliği daha gelebileceği ortaya çıktı. İşte detaylar!

Google, Gemini platformunda yalnızca abonelere sunulan bazı özellikleri kademeli olarak tüm kullanıcılara açmaya devam ediyor. Son olarak Deep Research aracının sınırlı bir ücretsiz sürümle herkese sunulabileceği ortaya çıktı.

Gemini'ın yeni planı ortaya çıktı

Gemini Advanced abonelerine özel olarak sunulan Deep Research aracı, gerçek zamanlı ve detaylı araştırmalar yapılmasına olanak tanıyor. Geçtiğimiz yılın sonunda web sürümüne eklenen bu özellik, bu ayın başlarında Android ve iOS uygulamalarına da getirildi. Ancak şu an için sadece Gemini Advanced kullanıcıları bu aracı kullanabiliyor. Google’ın uygulamasının beta sürümünde bulunan yeni kodlar, Deep Research’ün "freemium" modeliyle ücretsiz kullanıcılara da açılmasının beklendiği paylaşıldı.

Bu model kapsamında ücretsiz kullanıcıların Deep Research aracına erişebileceği ancak bazı kısıtlamalarla karşılaşacağı belirtildi. Daha önce dosya analizi özelliğinde olduğu gibi, tüm işlevlerin yalnızca Gemini Advanced aboneleri için kullanılabilir olacağı ifade edildi. Google’ın bu adımıyla, kullanıcıları abonelik sistemine yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirildi.

Gemini’ın Deep Research özelliğinin sınırlı bir sürümle de olsa tüm kullanıcılara sunulmasının, platformun erişilebilirliğini artıracağı belirtildi. Ancak tam kapasitede kullanmak isteyenler için abonelik gerekliliğinin devam edeceği ifade edildi.