Gemini uygulamasında karanlık tema güncellemesi geldi. Yeni düzenlemelerle görünüm iyileştirildi.

Gemini uygulaması karanlık tema güncellemeleriyle daha iyi ve kullanışlı bir hale geldi. Google, “Gemini’ye Sor” özelliğini tanıttıktan sonra Gemini uygulamasında karanlık tema ile ilgili iyileştirmelere odaklandı.

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte dosya ve görüntü yükleme butonu artık dairesel bir arka plana sahip değil; bu da butonun görünümünü biraz daha büyük hale getiriyor

Yeni güncellemelerle Gemini uygulaması daha işlevsel

Yapılan bu değişiklik Gemini'ın mobil uygulamasındaki her alanında, özellikle de sohbetlerde hissediliyor. Mikrofon ve kamera simgeleri ise artık açık mavi arka plana sahip değil; bunun yerine çok açık bir gri tonuna geçiş yaptı. Bu geçiş ise Gemini Canlı butonuyla uyumlu bir görünüm sunuyor.

14.42 beta sürümüyle kullanıma sunulan bu güncellemeler Gemini uygulamasındaki kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor.