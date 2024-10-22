Google Gemini'ın geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, yapay zekâ destekli asistanın telefon kilitliyken de arama yapmasını ve mesaj göndermesini mümkün kılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ teknolojisi Gemini, çok yakında dikkat çeken bir yeniliğe kavuşacak gibi görünüyor. Google uygulamasının 15.42.30.28.arm64 kodlu beta sürüm kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, Gemini'ın çok yakında önemli bir işlevsellik kazanacağını tespit ettiler.

Gelecekte Google Asistan'ın yerine geçecek olan Gemini, ekran kilitliyken arama yapamıyor veya mesaj gönderemiyor. İşte Google uygulamasının kodlarında tespit edilen yenilik, bu durumun yakında değişebileceğini gözler önüne seriyor. Google Gemini da tıpkı Google Asistan gibi telefon kilitliyken de telefon aramaları yapıp, mesaj gönderebilecek.

Google Gemini'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Gemini, çok yakında yeni bir ayar seçeneğine sahip olacak. Bu ayar seçeneği, yapay zekâ destekli asistanın, telefon kilitliyken de arama yapmasını veya mesaj göndermesini sağlayacak. Bu yeni seçenek, özelliğin isteğe bağlı olacağını da anlatıyor. Yani istemiyorsanız, kolayca devre dışı bırakabileceksiniz.

Google, Gemini'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak Google'ın yakın bir gelecekte bu özelliği sunması bekleniyor.