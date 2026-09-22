Android telefonunuzda Gemini'ı varsayılan dijital asistan olarak ayarlayarak güç tuşu, köşeden kaydırma veya desteklenen diğer kısayollar üzerinden yapay zekâ asistanına ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde Gemini'ı varsayılan asistan yapma adımlarını, ayar görünmediğinde deneyebileceğiniz yöntemleri ve yeniden Google Asistan'a nasıl dönebileceğinizi anlatıyoruz.

Gemini yalnızca uygulamasını açıp soru sorabileceğiniz bir yapay zekâ aracı değil. Uyumlu Android telefonlarda cihazın dijital asistanı olarak da kullanılabiliyor. Böylece her seferinde uygulama simgesini bulmak yerine telefonunuzdaki asistan kısayolunu kullanarak Gemini'ı doğrudan açabilirsiniz.

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Gemini varsayılan asistan yapma işlemi için Android telefonunuzda Google uygulamasının varsayılan dijital asistan uygulaması olarak seçili olması ve Gemini'ı mobil asistan olarak kullanmanız gerekiyor. Ayarların konumu telefon markasına ve Android sürümüne göre değişebildiği için kendi cihazınızda bazı menü isimlerini farklı görebilirsiniz.

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Gemini varsayılan asistan nasıl yapılır?

Gemini uygulamasını Android telefonunuza yüklediğinizde uygulama ilk kurulum sırasında mobil asistan olarak Gemini'a geçmeniz için seçenek gösterebilir. Daha önce Google Asistan'ı kullanmaya devam etmeyi seçtiyseniz bu ayarı sonradan da değiştirebilirsiniz.

Gemini'ı varsayılan mobil asistan yapmak için şu adımları izleyin:

Android telefonunuzda Gemini uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun.

Ayarlar bölümünü açın.

Google'ın dijital asistanlarıyla ilgili seçeneğe girin.

Kullanılacak dijital asistan olarak Gemini'ı seçin.

Gerekirse ekrandaki bilgilendirmeyi okuyup seçiminizi onaylayın.

Telefonunuzun asistan kısayolunu kullanarak Gemini'ın açılıp açılmadığını kontrol edin.

Gemini'ın telefonunuzdaki asistan kısayollarıyla çalışabilmesi için Android ayarlarında Google uygulamasının varsayılan dijital asistan uygulaması olması da gerekir. Bu seçimi genellikle Ayarlar → Uygulamalar → Varsayılan uygulamalar → Dijital asistan uygulaması benzeri bir bölümde bulabilirsiniz.

Samsung, Xiaomi, Google Pixel ve diğer Android cihazlarda menülerin isimleri birebir aynı olmayabilir. Ayarı bulamıyorsanız telefonun Ayarlar uygulamasındaki arama alanına “dijital asistan” veya “asistan uygulaması” yazmak daha kısa bir yol olabilir.

Güç tuşuyla Gemini nasıl açılır?

Gemini'ı mobil asistan olarak ayarladıktan sonra uygulamayı her kullanımda ana ekrandan açmanız gerekmez. Android telefonunuzun desteklediği asistan çağırma hareketlerinden biriyle Gemini'a ulaşabilirsiniz.

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Yeni Android telefonların bir bölümünde güç tuşuna basılı tutmak dijital asistanı açacak şekilde ayarlanabiliyor. Telefonunuz bu yöntemi destekliyorsa Gemini'a geçtikten sonra güç tuşuna uzun basarak asistanı çağırabilirsiniz. Bazı cihazlarda ise aynı hareket varsayılan olarak kapatma menüsünü açar.

Güç tuşu Gemini yerine güç menüsünü gösteriyorsa telefonunuzun Ayarlar bölümündeki hareketler, tuşlar veya yan düğme seçeneklerini kontrol edin. Üreticiye göre burada güç tuşuna uzun basıldığında hangi işlemin yapılacağını seçebileceğiniz bir ayar bulunabilir.

Gezinme sisteminiz de başka bir çağırma yöntemi sağlayabilir. Hareketle gezinme kullanılan bazı Android cihazlarda ekranın alt köşesinden çapraz şekilde içeri doğru kaydırarak dijital asistan açılabilir. Üç düğmeli gezinme kullanılan cihazlarda ana ekran düğmesine basılı tutma yöntemiyle karşılaşabilirsiniz.

Hangi kısayolun çalışacağı telefon modeline ve Android ayarlarınıza bağlı. Gemini'ın varsayılan asistan olarak seçilmesi, cihazınızda bulunmayan bir tuş hareketini sonradan eklemiyor. Telefonun zaten desteklediği asistan çağırma yöntemini Gemini ile kullanmanızı sağlıyor.

“Hey Google” ile Gemini kullanılabilir mi?

Ekrana veya herhangi bir tuşa dokunmadan asistanı çağırmayı tercih ediyorsanız Gemini'ı “Hey Google” sesli komutuyla da kullanabilirsiniz. Bunun çalışması için ilgili Google ayarlarında “Hey Google” ve Voice Match özelliklerinin etkin olması gerekiyor.

Gemini mobil asistan olarak seçildikten sonra “Hey Google” dediğinizde uyumlu cihazlarda Gemini devreye girebilir. Ardından sorunuzu sesli şekilde yöneltebilir veya desteklenen telefon işlemlerinden birini gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz.

Sesli çağırma çalışmıyorsa Google uygulamasındaki Hey Google ve Voice Match ayarlarını kontrol edin. “Hey Google” kapalıysa etkinleştirebilir, gerekirse Voice Match kurulumunu yeniden tamamlayabilirsiniz. Mikrofon izninin kapalı olması da sesli kullanımda sorun çıkarabilir.

Gemini ile Google Asistan arasındaki geçiş, “Hey Google” tetikleyicisini tamamen farklı bir sisteme dönüştürmüyor. Gemini mobil asistan olarak kullanılırken bazı hızlı sesli işlemler Google Asistan desteğinden yararlanabilir. Alarm veya zamanlayıcı kurmak ve bazı cihaz kontrollerini kullanmak buna örnek gösterilebilir.

Her Google Asistan özelliğinin Gemini'da birebir aynı şekilde çalışacağını varsaymamakta yarar var. Google, Gemini'ın telefon üzerindeki yeteneklerini geliştirmeye devam ettiği için desteklenen komutlar cihaz, dil ve kullanılan Gemini özelliklerine göre değişebilir.

Gemini varsayılan asistan seçeneği görünmüyorsa ne yapılmalı?

Gemini'ı yüklediğiniz hâlde varsayılan mobil asistan olarak seçemiyorsanız önce uygulamanın ve Google uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin. Eski uygulama sürümleri, yeni Gemini özelliklerinin veya ilgili ayarların görünmesini engelleyebilir.

Kullandığınız Google hesabı da sonucu etkileyebilir. Gemini mobil uygulamasının kullanılabilmesi için desteklenen bir hesapla giriş yapılması gerekir. İş veya okul tarafından yönetilen Google hesaplarında yöneticinin Gemini erişimiyle ilgili belirlediği kurallar devreye girebilir.

Android ayarlarından varsayılan dijital asistan uygulamasını da kontrol edin. Google uygulaması yerine farklı bir dijital asistan seçiliyse Gemini'ın Android'in sistem kısayollarıyla açılması beklediğiniz şekilde çalışmayabilir.

Telefonun işletim sistemi ve donanımı da hesaba katılmalı. Gemini mobil uygulamasının Android için belirli sistem ve donanım gereksinimleri bulunuyor. Çok eski bir Android sürümüne sahip telefonlarda uygulama yüklenmeyebilir veya mobil asistan özelliklerinin tamamı kullanılamayabilir.

Bir diğer ihtimal dil ayarları. Gemini'ın mobil özellikleri desteklenen diller ve bölgeler kapsamında çalışıyor. Telefonunuzdaki Google hesabının dili ile Gemini'da kullandığınız dil arasında uyumsuzluk varsa bazı özelliklerde farklılık görebilirsiniz.

Gemini yerine Google Asistan'a nasıl geri dönülür?

Gemini'ı denedikten sonra eski dijital asistanınıza dönmek isteyebilirsiniz. Bunun için Gemini hesabınızı silmeniz veya Google hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmiyor. Asistan tercihini değiştirmeniz yeterli.

Android telefonunuzda Gemini uygulamasını açın ve profil fotoğrafınıza dokunun. Ayarlar içerisinden Google'ın dijital asistanlarını yönetebileceğiniz bölüme girin. Buradan Google Asistan seçeneğini seçip ekrandaki onayı tamamlayabilirsiniz.

Geçiş tamamlandığında telefonunuzdaki desteklenen asistan kısayolları yeniden Google Asistan'ı açar. Güç tuşuna uzun basma, “Hey Google” deme veya cihazınızın kullandığı başka bir asistan hareketi buna göre çalışmaya başlar.

Gemini uygulamasını telefondan kaldırmak ile mobil asistan tercihini değiştirmek aynı işlem değil. Amacınız yalnızca Google Asistan'a dönmekse önce dijital asistan ayarını değiştirmeniz daha doğru olur.

Gemini'ı varsayılan asistan yaptıktan sonra en hızlı kontrolü telefonunuzun mevcut asistan kısayoluyla yapabilirsiniz. Güç tuşuna uzun bastığınızda veya “Hey Google” dediğinizde Gemini açılıyorsa geçiş tamamlanmış demektir. Böylece uygulamayı her seferinde elle açmadan yapay zekâ asistanına ulaşabilirsiniz.