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Gemini Artık Windows'ta: Yapay Zekâya Ulaşmak İçin Tek Bir Kısayol Yeterli

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, yapay zekâ asistanı Gemini'nin merakla beklenen yerel Windows masaüstü uygulamasını nihayet kullanıma sundu. Klavye kısayoluyla anında erişilebilen Gemini, tarayıcı açmaya gerek bırakmadan belgelerden görsel üretimine kadar pek çok işi masaüstünden yapmayı mümkün kılıyor.

Gemini Artık Windows'ta: Yapay Zekâya Ulaşmak İçin Tek Bir Kısayol Yeterli
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ araçları masaüstünde daha fazla yer edinirken Google da Gemini'yi Windows'a taşıdı. Mac sürümünün ardından gelen uygulama, Gemini'yi ayrı bir tarayıcı sekmesinde açmak yerine doğrudan masaüstünden kullanılabilir hâle getiriyor.

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Uygulama arka planda çalışıyor ve ihtiyaç duyulduğunda hızlıca açılabiliyor. Böylece bir belgeyi kontrol etmek, metin taslağı hazırlamak veya başka bir görev için Gemini'den yardım almak istediğinizde mevcut iş akışından çıkmanız gerekmiyor.

Tek bir kısayolla Gemini'ye erişilebiliyor

Windows 10 ve 11 kullanıcıları, Alt + Space klavye kısayoluyla Gemini penceresini doğrudan ekranın üzerine getirebiliyor. Örneğin bir sunum için başlık oluşturmak, açık bir belgedeki bilgileri kontrol etmek veya hızlıca bir metin taslağı hazırlamak için artık ayrıca tarayıcı açmak gerekmiyor.

Gemini, üretim araçlarını da masaüstüne taşıyor

Yeni uygulama yalnızca sohbet deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Gmail ve Google Drive gibi Google servisleriyle bağlantı kurabilen Gemini, ihtiyaç duyulan bilgilere tek bir arayüz üzerinden ulaşabiliyor.

Bunun yanında Gemini Spark ile daha karmaşık görevler için yapay zekâ ajanlarından yararlanılabiliyor. Nano Banana ve Gemini Omni gibi modellerle görsel ve video üretimi de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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