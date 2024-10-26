Gemini 2.0’ın tanıtım tarihi açıklandı. Geçen yılki lansmanın ardından yeni model merakla bekleniyor.

Google, Gemini 2.0 modelini aralık ayında tanıtmayı planlıyor. Geçen yıl aralıkta ilk sürümünü duyuran şirketin, bu yeni modeli ile ilgili detaylar merakla bekleniyor.

Google, Gemini 2.0'ın geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını hedefliyor. Ancak, mevcut modelin beklenen performans artışını gösteremediği belirtiliyor. Bu durumun büyük model geliştiren diğer şirketler için de geçerli olduğu ifade ediliyor.

Gemini 2.0: Yeni modelin detayları merakla bekleniyor

Geçtiğimiz yıl Google, Gemini 1.0’ı tanıtırken 1.0 Pro’yu Bard üzerinden kullanıma sundu ve Nano modelini Pixel 8 Pro’ya entegre etti. Şubat ayında ise 1.0 Ultra, Gemini Advanced üzerinden erişime açıldı. Yeni model ise Şubat ayında tanıtılan Gemini 1.5'in ardından gelecek.

Google’ın Gemini Live’a entegre edilecek kamera ve görsel yetenekler için Project Astra'nın lansmanının beklendiği de belirtiliyor. OpenAI'nin de Aralık ayında yeni bir model sunması planlanıyor; ancak bu duyurunun nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.