Ülkemizde Apple ekosistemini gençlerin keşfetmesini sağlayan ve onları Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı‘na burslu olarak katılmaları için hazırlayan TurkishKit, en son etkinliğini İzmir’de gerçekleştirdi.

Apple’ın dünyaca meşhur yazılım duyurularını yaptığı ve yeni ürünlerini tanıttığı WWDC etkinliğine burslu katılan ilk Türk olan Emirhan Erdoğan’ın kurduğu TurkishKit, İstanbul’un ardından İzmir ile birlikte tüm Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor.

21-22 Aralık tarihlerinde TED İzmir Koleji’nde gerçekleştirilen etkinlik 40 katılımcıyla yapıldı. TurkishKit ekibi ve deneyimli eğitmenler, gençlere ücretsiz bir şekilde kodlama ve tasarım alanında temel dersler vererek hem onların yazılım konusunda genel bir bilgi sahibi yaptıı hem de yazılımcı mı yoksa tasarımcı mı olacakları yönünde tercih yapmasını sağladı.

Günümüzde gençlerin erken yaşta yazılım ve tasarım konusunda eğitim alması gerektiğini belirten ve Türkiye’nin geleceği için de bu durumun çok önemli olduğunu vurgulayan TurkishKit kurucusu Emirhan Erdoğan, “Etkinliklerimizle olabildiğince insana ulaşarak üretmenin verdiği heyecana gençlerin ortak olmasını hedefliyoruz. Geleceği yakalaması beklenen gençlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu misyonumuzu hayata geçirme noktasında Apple Distinguished Educators programı üyesi TED İzmir Koleji Müdür Yardımcısı Serpil Tutil Sarı etkinlik süresince yanımızda olarak hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bize destek oldu.” dedi.

Emirhan Erdoğan ayrıca Türkiye’de etkinliklerin sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması gerektiğini, bu nedenle de TurkishKit olarak Türkiye’nin dört bir yanında ellerinden geldiğince etkinlikler yapacaklarını belirtti. Siz de TurkishKit’i tanımak ve eğitimlerine katılmak istiyorsanız https://turkishkit.com adresinden bilgi alabilirsiniz.