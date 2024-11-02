Ameliyat olacak insanlara söylenen en önemli şeylerden biri de gece 00.00’dan sonra yemek yememeleri gerektiği oluyor. Sabah karnınız guruldayarak uyanıp açlıktan sinir sahibi olduğunuz bu uyarının çok ciddi bir nedeni var.

Aç ve susuz kalmak epey can sıkıcı olsa da bunun en önemli sebebi ameliyat sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak.

İyi de yediklerimiz ve içtiklerimizle ameliyatın ne alakası var?

Anestezi ve sindirim sistemi arasındaki bağlantı nedir?

Vücudun tüm bilinçli işlevlerini devre dışı bırakarak ameliyat sırasında uyanık kalmamızı önleyen genel anestezi sırasında devreye sindirim sistemi giriyor.

Anestezi sırasında midenizde yemek varsa bu yemekler yemek borusuna hatta daha da kötüsü akciğerlere kaçabiliyor. Normalde, sindirim sistemi çalışmaya devam ederken yutma ve kusma reflekslerimiz, mide asidinin yukarı çıkmasını önlüyor. Ancak genel anestezi sırasında bu refleksler geçici olarak devre dışı kalıyor.

Akciğerlerin güvenliği için isteniyor.

Midenizde yiyecek veya sıvı varsa ve bu içerikler solunum yoluna karışırsa aspirasyon yani mide içeriğinin solunum yollarına kaçması demek. Bu da zatürre gibi ciddi akciğer sorunlarına yol açabiliyor.

Özellikle asitli mide içeriği, akciğer dokularında hasara neden oluyor ve tedavi edilmesi oldukça güç sağlık sorunları ortaya çıkarabiliyor. İşte bu riskleri en aza indirmek için de anestezi altındayken midenin boş olması öneriliyor.

Ameliyattan kaç saat önce bir şey yiyebiliyoruz?

Gün içerisinde ameliyat saatiniz kaç olursa olsun gece 12’den sonra bir şey yememiz istenmez. Genellikle bu süre aslında 6-8 saat aralığında midenin tüm içeriğini boşaltabilmesi için ideal süre olarak kabul ediliyor.

Tabii ki diyabet hastası olanlar, düzenli ilaç kullanması gerekenler özellikle bir şey yiyip içme konusundaki yasağa karşı tedirgin olabiliyor ancak bunun en doğru kararını doktorunuz verecektir. Ameliyat öncesi anestezi kontrolünden geçerken sağlık durumunuzu belirtmeli ve doktor kontrolünde hareket etmelisiniz.

Unutmayın ki aç kalmak çok zor olsa da amaç sağlığımızı korumak ve olası tehlikelerin önüne geçmek.

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