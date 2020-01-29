General Motors’un otonom sürüş sistemi Super Cruise, yeni bir güncelleme ile beraber önümüzdeki günlerde yollarda olacak. Super Cruise, güncelleme ile beraber otonom olarak şerit değiştirebilecek.

General Motors’un sürücü destek sistemi olarak da bilinen otonom sürüş sistemi Super Cruise, belli durumlarda otonom sürüş keyfi sunabiliyor. General Motors’un üzerinde çalışmaya devam ettiği Super Cruise, şimdi ise şerit değiştirme özelliğine sahip olacak.

Geliştirilmiş Super Cruise otonom sürüş sistemi, bu yılın ilerleyen zamanlarında yollarda olacak. 2021 model Cadillac CT4 ve CT5 sedanlarda ve yine 2021 model Cadillac Escalade’de otomatik şerit değiştirme özelliğine sahip Super Cruise bulunacak.

Geliştirilmiş Süper Seyir ismi verilecek otonom şerit değiştirme özelliği ile araç tıpkı bir sürücü gibi sinyal vererek şerit değiştirecek. Sistem, güvenli bir şekilde şerit değiştirmek için yeterli alan olup olmadığını sensörler ve kameralarla tespit edecek. Araç içinde bulunan ekran aracılığı ile sürücüye sistemin yaptığı işlemler anlatılacak. “Bir açıklık aranıyor”, “Şerit değiştirme” gibi mesajlar, sürücü tarafından takip edilebilecek.

General Motors’un geliştirmeye devam ettiği Super Cruise’un en büyük rakibi, Tesla’nın otonom sürüş sistemi olan Tesla Autopilot. Super Cruise, Autopilot’tan farklı olarak otonom sürüş sırasında direksiyonun kullanıcı tarafından tutulmasına gerek duymuyor. Super Cruise, sürücünün dikkatini kontrol etmek için göz algılama kameraları kullanıyor. Sistem şu anda ABD ve Kanada genelinde 320.000 km yolda kullanılabiliyor.

Tesla’nın otonom sürüş sistemi, Nisan 2019’dan bu yana otonom olarak şerit değiştirme özelliğine sahip. Nissan’ın ProPilot Assist isimli otonom sürüş sistemi de otonom olarak şerit değiştirme özelliğini bir süredir sunuyor.

General Motors’un otonom sürüş sistemi Super Cruise, kavuştu yeni özelliklerle beraber Tesla’nın Autopilot’unu yakalayacak gibi görünüyor. Tesla’nın en önemli rakibinin karşısına hangi yeni özellikle çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.

Super Cruise'un otonom şerit değiştirme özelliğini gösteren video