Genesis, Çin'de düzenlediği bir logo tanıtım etkinliğinde tam 3.281 adet drone kullandı. Bu etkinlikte dünya rekoru kıran ve bu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil ettiren şirket, drone teknolojilerinin geldiği son noktayı da gözler önüne sermiş oldu.

Hyundai'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz hafta da X olarak isimlendirdiği yakışıklı konsept aracını tanıtan Genesis, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren ve her geçen gün biraz daha popüler olan drone'lar ile bir gösteri gerçekleştiren şirket, bu gösteriyle bir dünya rekoruna imza attı.

Çin'in Şanghay kentinde bir etkinlik düzenleyen Genesis, bu etkinlik kapsamında yeni logosunun tanıtımını gerçekleştirdi. Bu gösteride tam 3.281 adet drone kullanan şirket, logosunu ihtişamlı bir şekilde tanıtırken bir dünya rekoruna da imza atmış oldu. Genesis, tanıtım etkinliğini Guinness Rekorlar Kitabı'na da tescil ettirdi.

Genesis drone gösterisi ile logosunu böyle tanıttı

Genesis, son yıllarda giderek daha da popüler bir hale geliyor. Elektrik motorlu araçların yaygınlaşmasıyla çalışmalarını bu alana kaydıran şirket, hizmet verdiği ülkelerde de tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ancak yapılan logo tanıtımı sadece otomobil sektörünü değil, giderek popülerleşen drone sektörünü de doğrudan etkiliyor. Zira drone'larla yapılan etkinlikler, her geçen gün biraz daha fazlalaşıyor.

Drone'lar, daha önce defalarca Intel için havalandırıldı. Şirket en son, 2018'de yaptığı bir gösteride 2.066 drone ile rekor kırmıştı. Bu etkinlikten birkaç ay sonra ise Rusya'da bir etkinlik düzenlendi ve bu etkinlikte 2.200 drone kullanıldı. Eylül 2020'de ise Shenzhen Damoda isimli bir şirket, 3.051 adet drone kullanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Şimdiyse Genesis, yaptığı logo tanıtımıyla dünyanın en çok drone kullanılarak gerçekleştirilen etkinliğine imza atmış oldu.

Bu arada, drone'lar bir süredir bizlerin de dikkatini çekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde YouTube kanalımız, DJI tarafından üretilen bir FPV drone ile Porsche Taycan Turbo S'i karşı karşıya getirdi. Eğer o videomuzu hala izlemediyseniz, sizleri buradaki bağlantıya bekliyoruz.