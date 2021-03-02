DJI FPV bugün gece saatlerinde görücüye çıktı. Yarış droneları piyasasını domine edecek bir teknolojiyle DJI FPV drone tutkunlarının beklediği birçok şeyi karşılayacak.

Günlerdir sitesinde bir silüet yayınlayan DJI’ın yeni bir drone tanıtacağı tahmin ediliyordu ancak drone tipi bir türlü netleştirilemiyordu. DJI’ın bu şekilde bir gizem yaratmasıyla siteye eklenen sayaç birleşince herkes gelecek ürünü oldukça merak etti.

DJI’ın yeni droneu FPV sitedeki sayacın bitişiyle tanıtıldı. Birçok ortamda Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) olarak tanıtılan DJI FPV gerçekten bu lakabı hak ediyor. DJI’ın aynı zamanda ilk yarış droneu olan DJI FPV yüksek performanslı hava çekimleri için muazzam bir ortam yaratıyor. Satın aldığınızda bir FPV gözlükle teslim edilen dronela epey etkili bir uçuş deneyimi yaşayacaksınız.

140 km/s hıza ulaşabilen bir drone düşünün:

4K / 60 FPS ya da 1080p / 120 FPS görüntü kalitesi alabileceğiniz DJI FPV’yle 140 km/s hıza ulaşabileceksiniz. Drone’un duyurulan diğer bir özelliği söylendiğine göre 100 km/s hıza 2 saniyede ulaşıyor olması. Eğer isterseniz drone için sezgisel hareket kontrol cihazı da satın alabiliyorsunuz. El hareketlerinizi takip eden dronela yarış çekimleri yapmak oldukça kolay olacak. 150 dereceye kadar süper geniş açılı çekim yapabilen DJI FPV’nin bu yıl oldukça fazla satması bekleniyor.

Cihaz aynı zamanda N ve M moduyla geliyor. N Modu engel algılama vb. yetenekleriyle yeni drone kullanıcılarına hitap ediyor. Dronelar konusunda yeniyseniz ve paranız da çoksa cihazı N Modu’na alıp rahat rahat çekim yapabilirsiniz. Merak etmeyin, bu modda isteseniz de droneu dağa taşa vuramazsınız. M Modu tam anlamıyla bir profesyonel kullanım deneyimi sunuyor. FPV uçuş deneyimiyle muazzam görüntülere sahip olabilirsiniz. DJI FPV’nin fiyatıysa yurtdışı drone fiyatlarına göre hayli normal sayılabilir keza FPV panelle beraber toplam fiyatı 1300 dolar. Türkiye’de ne zaman ve ne kadara satışa çıkacağı henüz belli olmayan DJI FPV, profesyonel drone kullanıcıları için biçilmiş kaftan gibi gözüküyor.