Hyundai'ın alt markası Genesis, X olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. Eşsiz bir güzelliğe sahip aracın seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmiyor olsa da tasarım, pek çok otomobil tutkununu daha şimdiden hayallere daldıracak türden.

Türkiye'de etkinlik göstermiyor olsa da aktif olduğu ülkelerde giderek daha popüler hale gelen otomobil üreticisi Genesis, "X" olarak isimlendirdiği yeni konsept aracını tanıttı. Bir coupe olarak karşımıza çıkan konsept araç, teknik detaylarıyla ilgili neredeyse hiçbir bilgi sunmuyor olsa da görenleri kendine hayran bırakacak seviyede güzelliğe sahip.

Genesis'in tanıttığı konsept araçla ilgili olarak açıklanan tek teknik detay, Genesis X'in elektrik motoruna sahip olacağını gösteriyor. Diğer her şey ise aracın tasarımını gözler önüne seriyor. Ancak agresif, şık ve sportif bir görünüme sahip olan Genesis X'in eleştirilebilecek önemli bir durumu var. Aracın karşısına geçip baktığınızda, hafif bir Aston Martin havası görüyorsunuz.

Karşınızda Genesis X

Diğer elektrik motorlu araçlarda görmeye başladığımız gibi, Genesis X'te de oldukça ince yapıda LED far tasarımını görüyoruz. Ayrıca yine elektrik motorlu araçlarda giderek yaygınlaşan kameralı yan aynalar da Genesis X'in tasarım dilinde bizleri karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Kaput ve çamurluk bölgelerindeki çizgiler ise Genesis'in geleneksel tarzını yansıtıyor.

Aracın arka kısmına baktığımızda, bugüne kadar gördüğümüz modernlikten ziyade sanki 80'li yıllardaymış gibi görünen bir bagaj kapağı tasarımıyla karşılaşıyoruz. Ancak bu da araca farklı bir hava katıyor. Etkileyici incelikte olan arka farlar, aracın yan taraflarına kadar uzanıyor.

Aracın iç tasarımına baktığımızda, kahverenginin asaletini görüyoruz. Tamamen dairesel olmayan bir direksiyona sahip araç, oldukça geniş bir gösterge ekranına sahip. Bu gösterge ekranı kaplayan panel ise aracın orta konsoluna kadar uzanıyor. Orta konsolda ise hem bir multimedya ekranı hem de aracın dokunmatik olan yönetim tuşlarının varlığını görüyoruz. Aracın vitesi ise topuzlu değil de buton şeklinde dizayn edilmiş.

Genesis, X'in seri üretime girip girmeyeceğine dair en ufak bir açıklama yapmadı. Ancak aracın genel tasarımı ve gerçekçi yapısı, X'in bir gün yollara ineceğini düşündürmüyor değil. Hyundai'ın E-GMP platformu üzerine inşa edilebilecek araç, Kia EV6 GT'nin güç aktarma sistemiyle desteklendiğinde de ortaya muhteşem bir makine çıkacaktır. Kia EV6 GT'ye güç veren elektrik motorunun 500 km civarında menzil sunduğunu, aracı 4 saniyenin altında saatte 100 kilometre hıza ulaştırığını belirtelim.