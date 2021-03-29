Porsche, Türkiye’de Otomobil Şarj Ağı Kuran İlk Marka Oldu

Alman otomobil markası Porsche, geçtiğimiz sene tamamen elektrikli spor otomobili Taycan'ı piyasaya sürdükten sonra elektrikli otomobillere yoğunlaşmaya başladı. Türkiye'deki şarj istasyonlarının sayısını artırmak isteyen marka, 7,8 Milyon TL'lik yatırım sonucunda 100 adet şarj istasyonu kurararak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Elektrikli otomobil üretiminin artmasıyla birlikte şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da paralel olarak artmaya başlıyor. Şarj istasyonlarının yeterli sayıda olmaması, özellikle Türkiye’deki sürücüleri elektrikli otomobil satın alma konusunda tereddüte düşürüyordu.

Alman otomobil devi Porsche, öncü bir isim olarak ülkemizdeki bu eksikliği tamamlama üzerine yoğunlaşan ilk otomobil markası oldu. Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi’nin yaptığı açıklamaya göre marka, 7,8 milyon TL’lik yatırım sonucunda Türkiye’de 100 adet şarj istasyonunu hizmete açtı.

Hedef önümüzdeki sene içerisinde bu sayıyı 190'a çıkarmak

Hatırlayacak olursanız Porsche geçtiğimiz sene tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan’ı satışa sunmuştu. Hem kendi elektrikli otomobil ağını hem de şarj istasyonları artırmak isteyen marka, Türkiye’nin farklı yerlerine her elektrikli otomobilin faydalanabileceği şarj istasyonları kurdu.

Porsche Taycan satış sonrasında müşterilerin evlerine ve iş yerlerine şarj istasyonları koymak için büyük çabalar gösterdiklerini belirten Eskinazi, 2021 yılına kadar Türkiye’de toplamda 190 adet şarj istasyonu kurmak istediklerini ve uzun zamandır batarya onarım merkezi üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi.

Eskinazi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW'lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7,8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. Porsche Satış Sonrası Hizmetler ekibinin tüm çalışmaları sayesinde Porsche, Türkiye'de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4'üncü şarj operatörü oldu.”