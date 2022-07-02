Yurt Dışındaki Getir Çalışanlarından Çarpıcı İddialar

Yurt dışındaki Getir çalışanları, Business Insider'a şirket ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bazı iddialar ortaya attı. Çalışanlar, dev şirketin kâr etme ve ayakta kalma şansının düşük olduğunu düşündüklerini belirtirken çalışma ortamlarından yakındı.

2015 yılında kurulan hızlı teslimat servisi Getir, faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana devasa bir büyüme yaşamış ve Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri haline gelmişti. Yemek ve market ürünleri, araç kiralama, iş bulma ve daha birçok farklı hizmeti bünyesinde bulunduran şirket, bu büyüme sonucunda da 10 milyar değerlemeyi aşarak ‘decacorn’ unvanını elde etmişti.

Ancak yaşanan ekonomik problemler tüm şirketleri olduğu gibi Getir’i de etkilemişti. Bizim de sizlerle paylaştığımız bir haberde, Getir’in %14’lük bir küçülmeye gidebileceği aktarılmıştı. Şimdi ise farklı kıtalarda hizmet veren şirket hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Yurt dışındaki Getir çalışanları, şirket ile ilgili bazı iddialar ortaya attı.

Çalışanlar, şirketin ayakta kalabileceğini düşünmüyor ve çalışma ortamlarını eleştiriyor

Yurt dışında bulunan bazı Getir çalışanları, Business Insider’a şirket ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışanlar, dev şirketin kâr etme şansını ‘sıfır’ olarak nitelendirdi ve ayakta kalamayacağını düşündüklerini bildirdi. Bunun yanı sıra bazı çalışanlar Getir’in zorlu ve güvensiz bir iş ortamı yarattığını da iddia etti.

Business Insider’a yapılan açıklamaların hem mevcut çalışanlar hem de eski çalışanlar tarafından yapıldığı aktarıldı. Bu kişiler, şirketin finansal modelinin kusurlu olduğunu düşündüklerini; bunun da uzun vadede sürdürülemez olacağını ifade etti. Bunun yanı sıra bazı işletmelerin sıkı sipariş ölçütlerini karşılamadıkları için çalışanları kovduğu, tehlikeli çalışma ortamları nedeniyle de yaralanmalar yaşandığı iddia edildi.

Üç çalışan, bir siparişin ne kadar ürün içerdiğine bakılmaksızın iki dakika içinde paketlenmesinin gerektiğini belirtti. Ayrıca bazı bölgelerde bu sürenin 90 saniyeye kadar düşebildiği, belirtilen süreler birden fazla kez aşıldığında ise çalışanların işten çıkarılabildiği gelen iddialar arasında yer aldı.

Ek olarak şirketin ABD’deki genişlemesini durdurduğu ve masrafları azaltmak için Miami gibi büyük şehirlere gelme planlarını askıya aldığı belirtildi. Çalışanlar, ABD'de bir bölgede şirketin olumsuz hava şartları nedeniyle elektrikli scooteer filosunu kenara çektiğini, bunun yerine kiralık arabalara yöneldiğini belirtti. Ancak bu yöntemin maliyetinin çok fazla olduğu aktarıldı. Bununla ilgili konuşan bir çalışan da şirketin kârlılık şansının düşük olduğunu düşündüğünü ifade etti.